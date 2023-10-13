哈瑪斯暴行！屍體上「性侵以色列少女」　擄走6個月嬰兒和老人

▲以色列人躲避來自加薩地區的火箭彈。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯的血腥突襲震驚全球，武裝份子的殘忍行徑一一曝光，除了有嬰幼兒遭到殺害，如今有受害親屬出面指控，年邁雙親及6個月大的孩子被擄走，女孩們倒在朋友遺體上被武裝份子性侵得逞。

每日郵報報導，多名以色列遭綁架人質的英國親屬現身英國倫敦的記者會，出面控訴武裝份子的殘暴行徑。在以色列出生長大的英國公民薩吉（Noam Sagi）指控，7日那天醒來發現哈瑪斯闖入他們住的社區，這裡的居民大多是孩子和老人，「（武裝份子）把這裡燒成平地，把狗射殺，什麼都沒了。」

"I should have been on my way to Heathrow to pick up my mum who is coming to celebrate her 75th birthday today in London."



Noam Sagi calls for the return of his mother Ada, who was taken by Hamas terrorists from her home in Kibbutz Nir Oz.https://t.co/U25U5NGZav



Sky 501 pic.twitter.com/VDACyQ2jvt — Sky News (@SkyNews) October 12, 2023

利夫希茨（Sharon Lifschitz）含著淚透露，武裝份子切斷85歲母親的氧氣供應，只為了把她塞上摩托車抓走，父親也被當作人質帶走。

▲▼ 圖為哈瑪斯戰士。（圖／路透）

這場記者會公布多名遭綁架人質的照片與姓名，其中一人只有6個月大。依據他們的說法，哈瑪斯挨家挨戶闖入，從母親身邊搶走嬰兒、把床上的孩子抓走，接著展開殘忍冷血屠殺，女孩們在朋友的屍體上被性侵，許多幸運活下來的人被擄走，然後在伊朗首都德黑蘭、加薩、甚至英國倫敦部分地方，還有人慶祝這些可怕暴行。

哈瑪斯7日朝以色列發動致命突襲，這場衝突造成以色列、巴勒斯坦雙方超過2700人喪命，武裝份子綁架至少150名人質帶往加薩，以色列展開報復性反擊。聯合國表示，迄今已有42.3萬人被迫逃離加薩地區，多棟住宅大樓被摧毀。