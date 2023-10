哈瑪斯暴行！屍體上「性侵以色列少女」　擄走6個月嬰兒和老人

▲以色列人躲避來自加薩地區的火箭彈。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯的血腥突襲震驚全球,武裝份子的殘忍行徑一一曝光,除了有嬰幼兒遭到殺害,如今有受害親屬出面指控,年邁雙親及6個月大的孩子被擄走,女孩們倒在朋友遺體上被武裝份子性侵得逞。

每日郵報報導,多名以色列遭綁架人質的英國親屬現身英國倫敦的記者會,出面控訴武裝份子的殘暴行徑。在以色列出生長大的英國公民薩吉(Noam Sagi)指控,7日那天醒來發現哈瑪斯闖入他們住的社區,這裡的居民大多是孩子和老人,「(武裝份子)把這裡燒成平地,把狗射殺,什麼都沒了。」

