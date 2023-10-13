哈瑪斯暴行！屍體上「性侵以色列少女」　擄走6個月嬰兒和老人

▲以色列人躲避來自加薩地區的火箭彈。（示意圖／CFP）
記者詹雅婷／綜合報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯的血腥突襲震驚全球，武裝份子的殘忍行徑一一曝光，除了有嬰幼兒遭到殺害，如今有受害親屬出面指控，年邁雙親及6個月大的孩子被擄走，女孩們倒在朋友遺體上被武裝份子性侵得逞。
每日郵報報導，多名以色列遭綁架人質的英國親屬現身英國倫敦的記者會，出面控訴武裝份子的殘暴行徑。在以色列出生長大的英國公民薩吉（Noam Sagi）指控，7日那天醒來發現哈瑪斯闖入他們住的社區，這裡的居民大多是孩子和老人，「（武裝份子）把這裡燒成平地，把狗射殺，什麼都沒了。」
"I should have been on my way to Heathrow to pick up my mum who is coming to celebrate her 75th birthday today in London."— Sky News (@SkyNews) October 12, 2023
Noam Sagi calls for the return of his mother Ada, who was taken by Hamas terrorists from her home in Kibbutz Nir Oz.https://t.co/U25U5NGZav
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利夫希茨（Sharon Lifschitz）含著淚透露，武裝份子切斷85歲母親的氧氣供應，只為了把她塞上摩托車抓走，父親也被當作人質帶走。
▲▼ 圖為哈瑪斯戰士。（圖／路透）
這場記者會公布多名遭綁架人質的照片與姓名，其中一人只有6個月大。依據他們的說法，哈瑪斯挨家挨戶闖入，從母親身邊搶走嬰兒、把床上的孩子抓走，接著展開殘忍冷血屠殺，女孩們在朋友的屍體上被性侵，許多幸運活下來的人被擄走，然後在伊朗首都德黑蘭、加薩、甚至英國倫敦部分地方，還有人慶祝這些可怕暴行。
哈瑪斯7日朝以色列發動致命突襲，這場衝突造成以色列、巴勒斯坦雙方超過2700人喪命，武裝份子綁架至少150名人質帶往加薩，以色列展開報復性反擊。聯合國表示，迄今已有42.3萬人被迫逃離加薩地區，多棟住宅大樓被摧毀。
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