以巴衝突掀反猶太情緒！英國4所猶太學校停課　學生不敢穿校服

▲英國倫敦4所猶太學校宣布暫時關閉，校方呼籲學生不要穿校服。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

以巴衝突持續，英國倫敦4所猶太學校宣布，為保障孩子們的安全，本周學校將停課，並建議學生不要穿制服，以免暴露身分遭致恐怖襲擊。

綜合《路透社》、《天空新聞》報導，英國專為猶太社區提供安全保障的慈善機構「社區安全信託」（Community Security Trust，CST）指出，在哈瑪斯對以色列發動突襲後，過去4天內通報139起反猶太事件，較去年同期增加4倍，包括6起襲擊、14起直接威脅、3起破壞公物及66起虐待案件。

▲▼在哈瑪斯對以色列發動襲擊後，國際反猶太情緒高漲。（圖／達志影像／美聯社）



倫敦北部4所猶太學校12日宣布，為保障學生的安全，學校將暫時關閉，直至16日才會重新開放。目前宣布停課的學校有埃奇韋爾區（Edgware）的沃達斯小學（Torah Vodaas）、科林代爾區（Colindale）的貝斯雅科夫小學（Ateres Beis Yaakov）、尼斯登區（Neasden）的燭台女子高中（Menorah High School）等。

一名家長接受《天空新聞》採訪時表示，校方建議學生不要穿著學校制服，以防猶太身分曝光招致威脅，「都已經2023年了，我的孩子去上學卻要隱藏自己的猶太身分，不能戴猶太圓帽、不能露出六芒星的標誌，這是非常可怕的事。」

CST正與英國軍方保持緊密聯繫，以維護猶太社區的安全。保全公司SQR也透露，近期猶太社區的安全需求有所增加。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）12日宣布，將撥款300萬英鎊（約新台幣1億1700萬元）給CST，讓學校、教堂等猶太設施安排額外安保人員，「當猶太人的家鄉遭受襲擊時，世界各地的猶太人都會沒有安全感。如果有任何事情影響猶太社區的安全，我們會解決它，我們完全支持你們。」