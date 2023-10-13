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搭新幹線遇大批保鑣！Wi-Fi名稱太直白　「大咖真實身分」秒露餡

記者王佩翊／編譯

日本一名網友日前搭乘新幹線時，人生第一次花錢升級為「綠色車廂（グリーン車，一等車廂）」，沒想到竟在車廂內遇到大批保鏢，從未見過這樣大陣仗的他心想，一定是有重要的大人物。而在他打開Wi-Fi熱點，竟看到一個直接將大人物身分暴露的熱點名稱，也讓他無奈表示，「雖然隨扈應該有其他維安行動，但最好還是把熱點名稱改掉吧。」

社群平台X（前身推特）「ゆうう」（@youki1mahler9va）發文寫道，「人生第一次搭乘新幹線的綠色車廂，沒想到車上有好多特警，原本還在猜是什麼大人物，結果突然跳出一個訊號很強的熱點，我馬上就知道大人物是誰了。到京都站之後，果然如預期，首相從後面的座位下車了。雖然說有其他保密維安行動，但是我覺得至少還是把熱點名稱改一下比較好吧。」

▲▼ 岸田 。（圖／X、達志影像／美聯社）

▲網友搭新幹線偶遇岸田文雄。（圖／X、達志影像／美聯社）

從網友附上的照片可以清楚看到，打開Wi-Fi後，馬上跳出一個寫著「首相秘書官的iPhone」，讓人一看就知道這個大人物就是「首相」。而的確到了京都站後，岸田文雄便下車了。

相關推文隨即在網路上引發熱議，許多網友表示，「寧願相信這只是個釣魚的假名稱」、「好像在大喊『這裡有大人物喔！』」、「這可以扣薪水了吧」等。

對此，《朝日新聞》10日在例行的內閣官房長官記者會上對此提出疑問，同時詢問該手機是否真的為首相秘書官的手機，然而官房長官松野博一卻避重就輕地回答稱，「（公務人員）可以自由決定自己的手機網路名稱，我們無法告知各位個別公務人員的手機名稱。」

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