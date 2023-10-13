殘殺女友後「水泥封屍」塞床底！　警砸碎床架傳出濃濃屍臭　

▲死者因為與男友發生爭執，竟遭對方殘殺並用水泥封屍。（圖／TV ARAPUAN）



記者王佩翊／編譯

巴西一名女子和男友吵架鬧分手後失蹤，警方獲報後循線找到她工作的酒吧，並在酒吧內發現一張可疑的床，由於床的底部被用水泥包裹，調查人員立刻敲碎了水泥，最後在床架中發現一具女屍，而從屍體上的紋身隨即就確認了失蹤女子的身分。

根據《鏡報》報導，住在巴西佩德拉斯迪福古（Pedras de Fogo）的露伊黛安（Luydiane Jamille Miranda）10月4日與男友薩爾吉奧（Sergio）吵架，隨後決定分手，並告訴家人她要去看望祖母，怎知她卻就此下落不明。

露伊黛安的家屬10月10日向警方通報失蹤，警察隔日來到她工作的酒吧，並在酒吧內發現一張床，然而床架卻詭異地使用水泥包裹。驚覺有異的調查人員，隨即將水泥敲碎，沒想到真的在床架中發現一具女屍。

警方指出，根據水泥的狀況可以判斷封屍時間不超過一周，而水泥灌滿了床架的底部，上面則蓋了一張床墊，來遮蓋屍體。警方立刻找來法醫，並當場透過屍體上的紋身確認了死者身分，證實就是失蹤的露伊黛安。據悉，露伊黛安曾在腿部刺上小孩的名字。

調查人員表示，「我們進行了搜索，在酒吧的其中一個房間發現了一張床，上面是新鋪的水泥，大約一周前。我們隨後得到主人的同意，敲碎了水泥，並找到受害者的屍體。」

警方直言，當敲碎水泥後，隨即傳來一股濃厚的屍臭味。而在現場的死者男友與其姊夫則因為嫌疑重大，當場被逮。法醫將會進行進一步屍檢，以確認受害者的身分。

死者的母親表示，她和男友才剛同居1個月，兩人一同經營男方哥哥的酒吧，然而女兒經營得好好的，男友哥哥卻突然想要奪回經營權，兩人因此發生爭執，沒想到卻引來殺機。