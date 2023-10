哈瑪斯血洗！以南「孕婦遭剖肚」母嬰雙亡　20孩童疊屍

▲ 以南卡法阿扎被屠村,至少有200平民慘死。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日大舉進攻,以色列不分軍民遭殘忍虐待,鄰近加薩的南部社區上演血腥屠殺,救援人員事後目睹多達20名兒童、新生兒屍體被綁在一起集體焚燒,甚至發生孕婦遭哈瑪斯強行剖腹的驚悚暴行。

i24News報導,以色列南部屯墾區7日在武裝份子血洗之下淪為煉獄,事發後最早趕到的救援人員朗道(Yossi Landau)目睹哈瑪斯殘忍行徑的痕跡,令他淚流滿面,坦言職業生涯從未見過如此可怕的場景。

民間救援團體扎卡(Zaka)在哈瑪斯暴行後協助處理死者遺體,朗道擔任南部地區救援行動負責人,受訪時哭著說明,進入第一個家庭時,「我們看見一名孕婦倒在地上,將她的身體轉過來,就看見她肚子被剖得大開,未出生、還未剪臍帶的嬰兒被用刀刺傷,而母親頭部中槍。」

附近屋中則住著一個家庭,父母雙手被綁在身後,身旁躺著2個孩子,手同樣被綁住,4人都被焚燒致死。朗道指控,「恐怖份子坐在桌子旁邊吃東西,一邊放火燒死他們。」

'I saw a mother holding her baby, and one bullet went through both of them together...I saw 20 children together with their hands tied in the back, and they were shot and burned in a pile' Yossi Landau Commander, Zaka South tells our @davidmatlin pic.twitter.com/lSfWCf5H5h