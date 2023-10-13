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英國媽記性差到忘了女兒　醫驚覺「腦瘤大如檸檬」：腦中生長20年

▲▼醫師,診間,門診,診所,醫院,就醫,看診,醫師,患者。（示意圖／CFP）

▲英國腦瘤患者延誤20多年才診斷出來，記憶力衰退到竟忘記女兒。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國南約克郡52歲退休女護士多維（Sorrall Dovey）在40多歲時開始偏頭痛、麻木，甚至遺忘了自己的女兒，就醫後被診斷出腦部長了一顆跟檸檬大小差不多的8公分腫瘤，位置在左眼後方，醫生懷疑這顆腦瘤應該早在她20歲出頭就開始慢慢生長了，直到20年後才被發現。

根據英國鏡報報導，多維最初是在2012年被診斷出患有腦瘤。她的女兒摩根（Morgan）表示，在這之前母親有嚴重的偏頭痛，經常連日臥床不起，右眼與右手發麻，脖子疼痛，最後甚至記憶出了問題，連女兒都不認得。摩根說，「她開始叫我佛朗西絲（Frances）──那是媽媽親姊妹的名字。」此外，母親還會混淆或完全忘記了普通物品的單字。

病情使得多維難以再從事護理工作，因為她經常出現嚴重麻木或疼痛，「無法移動、看不到或呼吸困難」，她被迫退休並於2012年接受手術，切除左眼後方的一顆檸檬大小的8公分腫瘤。醫生懷疑，這顆腦瘤應該是多維20多歲時就開始生長了。

術後4年的2016年12月多維腦瘤復發，2017年再次開刀，雖然第二次手術後超過4年沒有復發或不適，但仍然有持續性的記憶力問題，例如經常記不住日常用品的名稱。摩根說，腦瘤讓媽媽的自信心大受打擊，很難使用智慧型手機等科技產品，這可能會為她帶來更多壓力和恐慌，「但我和哥哥通常會幫助她解決這類問題」。

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