哈瑪斯躲加薩「2500條地下隧道」如龐大迷宮　以色列攻入恐被炸死

▲哈瑪斯利用加薩領土下的神祕地道作為運送武器的管道。圖為在加薩走廊附近集結的以色列軍人。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列後雙方爆發交戰，以色列表示正在攻擊加薩走廊（Gaza Strip）迷宮般的神祕地下隧道。以色列國防軍（IDF）發言人說，這些不是平民防空洞，而是哈瑪斯使用的通道。BBC稱，加薩地底可能有超過2500條隧道，總長達500公里，但網絡龐大且複雜，實際規模難以評估。

根據BBC報導，加薩走廊是一個長僅41公里、寬10公里的狹長土地，但自2005年以色列撤出軍隊與定居者前就開始建設地下隧道，哈瑪斯控制加薩的2年後以色列與相鄰的埃及出於安全考量，限制了貨物與人員從隧道進出。在高峰時期，埃及邊境地下近2500條隧道被哈瑪斯與其他激進組織用來走私商品、燃料和武器。

▲以色列空襲加薩的結果。（圖／路透）

2010年過後，以色列開始允許更多貨物直接從過境點進口，對加薩來說，走私不再那麼重要，埃及後來則以洪水或摧毀隧道的方式阻止了走私活動。哈瑪斯與其他派系組織也開始挖掘地道攻擊以色列軍隊。以軍2013年發現了一條長1.6公里、深度18公尺，從加薩通往以色列吉布茲（kibbutz，以色列集體社區型態）的水泥地道，隔年以色列宣布有必要消除激進份子利用「恐怖隧道」攻擊的威脅。

在2021年以巴衝突後，以色列軍方宣布已空襲摧毀所謂「加薩地鐵」（Gaza Metro）的100多公里地道。同時，哈瑪斯聲稱其隧道總長達500公里，且只有5%被擊中。BBC與美媒CNBC報導都指出，埋藏在加薩地表下30公尺左右的龐大網絡，實際規模如何，難以估算。

▲加薩城市底下具有龐大的地道網絡，規模難以估計。圖為加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的巴勒斯坦人正在挖掘墳墓，以舉行葬禮。（圖／路透）

以色列賴赫曼大學（Reichman University）的地下戰爭專家里奇蒙巴拉克（Daphné Richemond-Barak）博士表示，「跨境隧道往往很簡陋，意即它們幾乎沒有任何防禦工事。挖這些洞是出於一次性目的——入侵以色列領土。」然而，加薩市中心的地道卻不同，經常被哈瑪斯使用，具有指揮控制中心、電力、照明或運軌等，可以待在裡頭更久，入口則在房屋、清真寺、學校與公共建築的最底層。

里奇蒙巴拉克表示，儘管有消息稱，以色列2021年已在屏障上安裝了反地道探測傳感器，但沒有任何探測系統是萬無一失的，「這就是自古以來在戰爭中使用隧道的原因，因為沒有辦法阻止它們」。

▲哈瑪斯武裝份子襲擊以色列南部後留下的大量彈殼。（圖／路透）

她還說，以色列當局與公眾都認為，軍方炸毀整個地道網絡的想法是不現實，因為密集的城市地形，這可能導致大量死傷，包含巴勒斯坦人民、人質，甚至是以色列自己的地面部隊。以軍進入地道可能會被哈瑪斯設下的詭雷炸死、遭突襲身亡或氧氣耗盡，即使不進入隧道內，守著入口也比保衛整個區域更難，「在這裡，你必須守衛一些看不見的東西」。