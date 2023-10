▲以色列「鐵穹」防禦系統(Iron Dome)攔截了哈瑪斯從加薩走廊發射的飛彈。(圖/路透)

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)襲擊以色列,點燃戰火。據外媒報導,哈瑪斯的主要武器卡桑火箭彈(Qassam)是一種廉價的自製武器,材料包含糖與硝酸鉀肥料,造價僅300至800美元,但以色列鐵穹系統(Iron Dome)每一枚防空飛彈成本至少5萬美元。

根據富比士(Forbes)雜誌報導,哈瑪斯7日對以色列發動有史以來最大規模的襲擊,其中最主要的武器卡桑火箭彈是一種廉價土製武器,材料為工業外管、商業用炸藥,以及糖與硝酸鉀肥料製成的燃料,雖然粗糙、威力不夠強,但它體積夠小,隨機著陸,基本上是一種騷擾火力,也比先進火箭更難被定位攔截。

▲以色列「鐵穹」攔截成本遠高於哈瑪斯的飛彈造價。(圖/路透)

被譽為以色列飛彈防禦之父之一的專家魯賓(Uzi Rubin)告訴耶路撒冷郵報,即使是哈瑪斯「最好的」火箭,製造起來也相對簡單、便宜,精準度甚至不如短程火箭,其中短程的卡桑火箭彈每枚成本只要300至800美元(約新台幣9600至2.5萬元)。

土耳其廣播電視公司國際頻道(TRT World)則引述知名國防安全獨立記者哈利夫(Akram Kharief)說法稱,哈瑪斯使用的火箭彈是在加薩的臨時工坊裡頭自製的,每枚造價約2000美元(約新台幣6.4萬元)左右,低成本意味著飛彈並不具備電子元件和電路,但哈瑪斯武器庫中可能有3萬到5萬枚火箭彈,以色列若想全部攔截恐將花掉數千億美元。

▲以色列鐵穹系統攔截一次飛彈,成本可能高達15萬美元。(圖/路透)

哈利夫說,以色列的鐵穹系統造價5000萬美元(約新台幣16億元)每枚飛彈成本約為5萬美元(約160萬元),但由於攔截失敗與出錯,每次攔截的實際成本約在10萬到15萬美元之間(約322萬至483萬元)。彭博社也引述以色列國家安全研究所報告指出,每枚鐵穹攔截飛彈的成本約為4萬至5萬美元。

富比士雜誌稱,為了阻擋火箭彈,以色列建立了著名的鐵穹防禦系統,在2021年以巴衝突時,攔截率據稱高達9成,但即使是先進系統也有其局限性。哈瑪斯方面宣稱在20分鐘內發射了5000多枚火箭彈,因此許多火箭可能已穿過了攔截防護網,對以色列造成致命威脅以及經濟打擊。

阿拉伯人報(The New Arabs)更表示,以色列鐵穹系統的昂貴成本與伴隨而來的財政壓力,可能正是哈瑪斯明知無法有效擊中目標,卻仍然大量發射火箭彈的原因之一。

