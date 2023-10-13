▲以色列「鐵穹」防禦系統（Iron Dome）攔截了哈瑪斯從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列，點燃戰火。據外媒報導，哈瑪斯的主要武器卡桑火箭彈（Qassam）是一種廉價的自製武器，材料包含糖與硝酸鉀肥料，造價僅300至800美元，但以色列鐵穹系統（Iron Dome）每一枚防空飛彈成本至少5萬美元。

根據富比士（Forbes）雜誌報導，哈瑪斯7日對以色列發動有史以來最大規模的襲擊，其中最主要的武器卡桑火箭彈是一種廉價土製武器，材料為工業外管、商業用炸藥，以及糖與硝酸鉀肥料製成的燃料，雖然粗糙、威力不夠強，但它體積夠小，隨機著陸，基本上是一種騷擾火力，也比先進火箭更難被定位攔截。

▲以色列「鐵穹」攔截成本遠高於哈瑪斯的飛彈造價。（圖／路透）

被譽為以色列飛彈防禦之父之一的專家魯賓（Uzi Rubin）告訴耶路撒冷郵報，即使是哈瑪斯「最好的」火箭，製造起來也相對簡單、便宜，精準度甚至不如短程火箭，其中短程的卡桑火箭彈每枚成本只要300至800美元（約新台幣9600至2.5萬元）。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）則引述知名國防安全獨立記者哈利夫（Akram Kharief）說法稱，哈瑪斯使用的火箭彈是在加薩的臨時工坊裡頭自製的，每枚造價約2000美元（約新台幣6.4萬元）左右，低成本意味著飛彈並不具備電子元件和電路，但哈瑪斯武器庫中可能有3萬到5萬枚火箭彈，以色列若想全部攔截恐將花掉數千億美元。

▲以色列鐵穹系統攔截一次飛彈，成本可能高達15萬美元。（圖／路透）

哈利夫說，以色列的鐵穹系統造價5000萬美元（約新台幣16億元）每枚飛彈成本約為5萬美元（約160萬元），但由於攔截失敗與出錯，每次攔截的實際成本約在10萬到15萬美元之間（約322萬至483萬元）。彭博社也引述以色列國家安全研究所報告指出，每枚鐵穹攔截飛彈的成本約為4萬至5萬美元。

富比士雜誌稱，為了阻擋火箭彈，以色列建立了著名的鐵穹防禦系統，在2021年以巴衝突時，攔截率據稱高達9成，但即使是先進系統也有其局限性。哈瑪斯方面宣稱在20分鐘內發射了5000多枚火箭彈，因此許多火箭可能已穿過了攔截防護網，對以色列造成致命威脅以及經濟打擊。

阿拉伯人報（The New Arabs）更表示，以色列鐵穹系統的昂貴成本與伴隨而來的財政壓力，可能正是哈瑪斯明知無法有效擊中目標，卻仍然大量發射火箭彈的原因之一。