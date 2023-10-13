哈瑪斯武器驚現「北韓製」　平壤怒轟：美國造謠！

▲ 以色列軍方繳獲的哈瑪斯武器中出現疑似為北韓製的火箭發射器。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／編譯

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日向以色列發動大規模突襲，雙方交戰至今逾2800人死亡。哈瑪斯取得武器的途徑引發質疑，北韓被指為來源之一，平壤當局13日對此則出面駁斥，是美國造謠將北韓與衝突掛鉤。

北韓官媒《朝中社》13日刊登國際問題評論家李光成（音譯）撰寫的「目前的中東事態預告美國更大的戰略挫敗」文章，文中將此次以巴衝突責任歸咎於美國，「不容忽略的是，美國為了硬將我們和這次中東事態扯上關係，再次採取慣用的反共和國黑色陰謀宣傳。」

此前，軍事部落客War Noir在一段據信為哈瑪斯上傳的影片中，發現北韓製的F-7火箭推進榴彈（RPG）發射器，且也出現在以色列國防軍（IDF）從哈瑪斯繳獲的武器照中。

李光成對此則指控，美國政府的御用媒體和假專家捏造出哈瑪斯使用「北韓製武器」攻擊以色列的說法，根本是毫無根據的謠言。

他也指責，美國等勢力正在造謠，稱北韓會採取「威脅外交戰略」，在美國將注意力放在中東和烏克蘭時，趁機提升地區緊張，認為這次衝突的根源就是因美國追求反動的大中東政策，公然包庇非法強占巴勒斯坦領土的同盟國（以色列），「這是國際社會取得的結論。」