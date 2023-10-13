每30秒1枚砲彈飛入加薩！逾1500人死亡　包含500名巴勒斯坦孩童

▲以色列全面空襲造成加薩走廊500名巴勒斯坦孩童死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動襲擊，造成超過1300名以色列人死亡．而美國稱這場襲擊就像發生了10次如同911的攻擊。以色列也對加薩走廊發動毀滅性砲擊，相當於每30秒就有一枚砲彈飛入以巴勒斯坦地區，目前已造成1537名巴勒斯坦人死亡，包含500名兒童與276名婦女。

根據《鏡報》報導，以色列近來加強對加薩走廊的毀滅性砲擊，平均每30秒就會有一枚155毫米的榴彈砲飛入巴勒斯坦；加薩衛生部公布最新數據，目前以色列的空襲已造成1537名巴勒斯坦人死亡，其中包含500名兒童與276名婦女，還有至少6000人受傷。

▲▼以色列全面空襲造成加薩走廊500名巴勒斯坦孩童死亡。（圖／達志影像／美聯社）



以色列官方指出，自7日襲擊以來，總共有1300名以色列人死亡；美國國務卿布林肯在訪問以色列期間表示，「如果按照以色列的人口比例來看，（哈瑪斯的襲擊）相當於發生了10次911事件，這就是這次襲擊的規模與破壞性。」

由於以色列對加薩走廊發動全面封鎖，包含水電、食物和藥品在內的供應日益減少，現在人們擔心加薩地區的巴勒斯坦平民會陷入飢餓、醫院關閉的狀況，導致的死亡人數會進一步上升。

以色列能源部長卡茲（Israel Katz）日前稱，以色列繼續加強圍困，直到消除哈瑪斯對以色列及全世界的威脅為止，「在以色列人質被送回家之前，（以色列）不會打開任何一個電源開關、不會打開任何一個水龍頭，也不會有任何一輛燃油車進入。」