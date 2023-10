Jo Malone獨生子是主要成員！　哈佛學生連署「力挺巴勒斯坦」遭抵制

▲國際香水大牌Jo Malone。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)向以色列發動襲擊,目前已造成雙方超過2200人死亡,而哈佛大學34個學生團體發表連署聲明,認為以色列該為此事負起全責,引發多家企業不滿,揚言永不錄用連署學生,如今更有媒體指出,國際香水大牌Jo Malone創辦人的獨生子,就是領導哈佛大學「巴勒斯坦團結委員會」發起聯署聲明的學生之一。

根據《每日郵報》報導,哈佛大學的學生團體名冊顯示,現年22歲的喬許維爾考克(Josh Willcox)是管理哈佛大學巴勒斯坦團結委員會(Harvard Palestine Solidarity Committee,簡稱為PSC)的三名成員之一,而他也是國際香水大牌Jo Malone創辦人的獨生子。

Israel-Hamas war live updates: Jo Malone’s son is an organizer for Harvard Palestine group behind anti-Israel letter https://t.co/PovQJlTK7r pic.twitter.com/6iq3XGKCFu — New York Post (@nypost) October 12, 2023

▲國際香水大牌Jo Malone創辦人(中)與獨生子喬許維爾考克(左)。



喬許維爾考克與委員會另一名成員卡隆(Sanaa Kahloon)接受《哈佛克里姆森報》(Harvard Crimson)訪問時表示,組織對這封有爭議的連署信不感到後悔。卡隆強調,「PSC堅決反對任何針對平民的暴力行為,無論是巴勒斯坦人、以色列人還是其他國家的人。」

《每日郵報》指出,喬許維爾考克在哈佛大學研究近東語言(Near Eastern Languages)與歷史文明,而Jo Malone今年初受訪時也表示,兒子專門研究阿拉伯語。喬許維爾考克畢業於英國倫敦的菁英學校拉提默中學( Latymer Upper School),而Jo Malone與丈夫目前定居於杜拜。

喬許維爾考克曾在《哈佛克里姆森報》發表過至少3篇關於巴勒斯坦的文章,其中包含「致編輯:你何時會停止對巴勒斯坦的沉默」(To the Editor: When Will You Stop Silencing Palestine?)。

Jo Malone目前拒絕對兒子的聲明發表評論,僅表示中東戰爭讓她感到心碎,而哈瑪斯的襲擊也是非常可惡的,「作為一個家庭,我們對最近幾天的事件感到心碎,並強烈譴責一切形式的暴力,週六在以色列發生針對無辜民眾的殘忍襲擊是任何家庭都無法忍受的。」

Jo Malone強調,「我們再次強烈譴責一切形式的暴力和煽動暴力的人,這是我們歷史上一個可怕的時刻,我們呼籲所有領導人為所有人找到人道主義的解決方式。」Jo Malone說,這是她對外唯一發表的評論,但其中並未提到任何與兒子的關聯。

►哈佛34學生團體連署「以色列負全責」 遭美CEO集體抵制:永不錄用

►紐約高材生嗆「以色列負全責」聲援巴勒斯坦 國際律所工作丟了

►BBC主播要他譴責哈瑪斯 巴勒斯坦大使火大嗆:我死了6個親人!