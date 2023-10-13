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軍事部落客稱「哈瑪斯手持北韓製武器」　學者曝金正恩算盤

記者黃翊婷／綜合報導

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）對以色列發動突襲，引發國際關注。軍事部落客「War Noir」日前在X（原為推特）發文聲稱，哈瑪斯有成員手持北韓製造的「F-7」HE-Frag火箭；南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙也表示，俄烏衝突之後，北韓製的武器受到關注，北韓可能認為這是展現自身價值的好機會。

軍事部落客「War Noir」聲稱哈瑪斯使用北韓製的武器。（圖／翻攝自X／war_noir）

▲「War Noir」聲稱哈瑪斯使用北韓製的武器。（圖／翻攝自X／war_noir

軍事部落客「War Noir」8日在X發文指稱，在當地一段影片中，發現哈瑪斯成員手持一枚不常見的「F-7」HE-Frag（高爆破片）火箭，而這款武器最初是在北韓製造的。

美國自由亞洲電台（RFA）也在10日引述「War Noir」的文章並報導，美國安吉洛州立大學（Angelo State University）教授貝奇托（Bruce Bechtol）出身自美國國防情報局（DIA），他在受訪時表示，哈瑪斯一直有在使用北韓製造的武器，除了「F-7」之外，可能還有其他來自北韓的武器。

▲▼控制加薩走廊的哈瑪斯組織7日對以色列發動突襲，一輛以色列戰車慘遭摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

▼▲哈瑪斯7日向以色列發動突襲，占領加薩市一座軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼哈瑪斯組織7日向以色列發動突襲，占領加薩市一座軍事基地，巴勒斯坦人乘坐以色列一輛軍車。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》也引述該篇報導進行討論。此外，根據南韓《中央日報》報導，慶南大學遠東問題研究所教授林乙表示，俄烏衝突之後，西亞地區的緊張局勢加劇，北韓製的武器開始受到關注，北韓可能覺得這是展現自身價值的好機會，也不排除北韓是在炫耀自己作為非法武器供應者的地位，這甚至有可能改變現在的北韓外交模式。

▲▼哈瑪斯突襲，以色列邊境城鎮貝里（Be`eri）目前已尋獲100多具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▼▲以色列邊境城鎮貝里（Be`eri）慘況。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼哈瑪斯突襲，以色列邊境城鎮貝里（Be`eri）目前已尋獲100多具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

其實在哈瑪斯發動突襲的第3天，北韓官媒《勞動新聞》就曾發出報導，內容公開譴責以色列，認為這是以色列過去對巴勒斯坦無止盡犯罪所導致的結果。由於這不是北韓媒體第一次公開支持巴勒斯坦，南韓國防部長申源湜甚至認為，哈瑪斯突襲以色列證明即使擁有優秀的軍事實力，如果無法事先掌握敵情，還是有可能受到致命打擊，因此希望盡快停止919軍事協議效力。

919軍事協議是由南韓前總統文在寅於2018年間與北韓領導人金正恩簽署的，部分南韓人士認為會對南韓軍方造成實質阻礙，南韓總統尹錫悅曾在今年初表明，若北韓再次派遣無人機侵入南韓領空，將考慮停止919軍事協議。

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