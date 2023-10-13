哈佛34學生團體連署「以色列負全責」　遭美CEO集體抵制：永不錄用

▲哈佛大學34個學生團體連署譴責以色列，引發美國數十間企業不滿，揚言永不錄用。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

加薩地區的伊斯蘭激進組織「哈馬斯」7日突襲以色列，導致至少1200名以色列人死亡。不過，哈佛大學34個學生團體發表連署聲明，認為以色列該為此事負起全責，結果引發多家企業老闆不滿，揚言將這些學生列入永不錄用的黑名單。

綜合外媒報導，哈佛大學巴勒斯坦團結委員會（Harvard Palestine Solidarity Committee）發聲明指出，哈馬斯的襲擊並非沒有理由，因為過去20年來，有數百萬的巴勒斯坦人被迫住在有如露天監獄的加薩地區，而今不僅沒有沒有避難所，也無處可逃。

聲明強調，以色列政權75年來對巴勒斯坦進行有系統性的土地掠奪及定期空襲，不僅任意拘留、軍事檢查巴勒斯坦人，甚至強迫家庭分離或進行定點清除，如今以色列應當為自己實施的種族隔離，以及正在發生的暴力事件「負起全責」。

這份聲明獲得了哈佛校內33個學生團體的連署，但也引發美國企業老闆們的不滿。華爾街億萬富翁、避險經理人艾克曼（Bill Ackman）在社交媒體X平台上開出第一槍，要求校方公布詳細的學生名單，「我們以後不會僱用這些學生」，並獲得數十名企業CEO的響應。

▲以色列對加薩展開報復，當地街區滿目瘡痍。（圖／路透）

艾克曼在貼文中強調，如果這些學生支持這份連署信，就該公開自己的姓名，讓公眾可以知曉這些學生的觀點，而「支持恐怖份子行動的人」也不應該躲在一個集體的背後，畢竟他不希望自己和其他企業主將來「無意間」雇用到連署信上的任何一名學生。

起初哈佛大學並未表態或對此做出確切回應。

不過，前哈佛校長、美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）發文批評，他對學生團體將暴行全歸咎於以色列「感到噁心」，也對哈佛校方至今保持沉默、未與學生言論劃清界線感到失望及無法理解，呼籲校方盡快發布適當回應。

對此，哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）10日發表聲明，譴責哈馬斯犯下的恐怖主義暴行，但她也強調，哈佛學生有權表達自身立場，但沒有任何一個學生團體可以代表哈佛大學或領導層發言。

根據《CNN》報導，截至美國當地時間10月10日為止，已經至少有5個當初參與的學生團體撤回連署。