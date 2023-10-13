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國際火線／天注定的鄉愁　以色列為何執意在巴勒斯坦建國？

▲▼耶路撒冷清真寺區,以巴衝突。（圖／路透社）

以巴衝突戰火愈熾，仇恨愈深。（圖／路透社）

記者朱錦華／特稿

以色列人在巴勒斯坦復國後，跟鄰國衝突不斷。有人曾經好奇：美國和加拿大幅員那麼廣闊，而美國國內又有那麼多猶太人，為什麼不乾脆在美、加境內劃一塊地區給他們建國，省得猶太人在四周敵人環伺下整天提心吊膽，沒法過一天安生的日子？關鍵問題在於：猶太人首先不答應！

猶太人執意要在巴勒斯坦地區復國，自有其宗教、歷史、文化上堅強的理由。其一，這裡是耶和華給他們的應許之地。其二，他們最珍視的兩處聖地：耶和華聖殿以及哭牆，都在耶路撒冷；而耶路撒冷就在巴勒斯坦！其三，「民族大離散」(Diaspora)發生後，猶太人被迫流落異鄉，但是，他們都隨身攜帶著「祖國」，時時刻刻提醒著他們：祖國是在巴勒斯坦！這個隨身攜帶的「祖國」，即是以《摩西五經》為基礎、集猶太人宗教、歷史、律法、道德規範於一體的《猶太法典》。

▲▼以色列南部24歲女子卡琳腳受傷卻仍執意參加音樂節，恐遭哈瑪斯俘虜。（圖／翻攝自telegraf.rs）

以色列南部24歲女子卡琳腳受傷卻仍執意參加音樂節，恐遭哈瑪斯俘虜。（圖／翻攝自telegraf.rs）

據歷史考證，猶太人的祖上是希伯來人(Hebrews)。在歷史上有極大參考價值的《聖經‧舊約 》裡說， 希伯來人由十二支派(佔有土地的十二個部落）組成(專家考證：後來的猶太人，是十二支派中裡數個支派的後裔)。公元前2000年，希伯來人的族長亞伯拉罕征服迦南(Canaan)地區，他率領族人跟上帝立約，尊耶和華為「唯一的真神」。耶和華則承諾將迦南賜予其族人，即大家常聽到的「應許之地」(Promised Land)。迦南，約相當於今日以色列、約旦河西岸與加薩一帶。所以說，猶太人若要復國，「給我這塊地，其餘免談！」

說到「芒果乾」(亡國感)，沒有誰比猶太人更刻骨銘心。閱歷興亡，他們曾經輝煌過、也曾經淪落過。公元前1800年，迦南發生饑荒，大批希伯來人逃荒到埃及，飽受奴役。所幸先知摩西領導他們離開埃及；繼任領袖約書亞在連番征戰後，帶領族人返回迦南美地。其後經歷「士師」(Judge，指軍事或軍領袖)時期，掃羅(Saul)獲推選為「以色列王國」(以色列意指「跟天使角力的人」）的王，最終出現大衛王以及所羅門王的盛世。

▲因極地渦旋的現象，造成耶路撒冷開始下雪。（圖／路透）

耶路撒冷舊城。（圖／路透）

無奈，盛極必衰，窮奢極侈的所羅門王死後，王國分裂成兩半，北部仍稱以色列，南部稱為「猶大王國」（Judah)。前者先被亞述帝國所滅，後者被新崛起的巴比倫帝國所滅，耶路撒冷的耶和華聖殿被毀。「猶大王國」因為延績民族香火比較久，後來成為猶太人(Jews)、猶太教(Judaism)等英語詞彙的來源。大批亡國遺民被驅趕到巴倫城或其他地方為奴，是為猶太人史上第一次「大離散」時期，史稱「巴比倫之囚」。

羅馬帝國統治此地後，將它設為「羅馬行省」。由於羅馬深受希臘文化影響，矢志在帝國內推行「希臘化」；加上羅馬人又信奉多神教，跟猶太人格格不入，因此引發猶太人屢起反抗，先後爆發多次大規模武力抗暴。公元132年，爆發震撼性的「巴柯巴起義」(Bar Kokhba Revolt)，羅馬皇帝哈德良出動6萬至12萬兵力鎮壓。公元135年，反抗者最後一個要塞陷落，史書記載，有58萬猶太人被殺，50個設防城鎮及985個村莊被摧毀。

▲▼以巴衝突。（圖／CFP）

以巴衝突戰火愈熾，仇恨愈深。（圖／CFP）

亂平後，哈德良再度摧毀耶路撒冷的猶太人聖殿，將該地易名為「巴勒斯坦」(Palestine)。這是一項羞辱的舉動，因為巴勒斯坦一詞原意指「非利士人」(Philistines)，而「非利士人」在史上一直是希伯來人(猶太人)的世仇。接著，哈德良廢除「猶太行省」，改置「敘利亞巴勒斯坦行省」，並且把所有猶太人驅逐出猶太行省。猶太人從此進入第二次「大離散」時期，時間長達一千八百多年之久。

ET快訊
快訊／中國致電以色列　籲盡快停火

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