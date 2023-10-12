伊朗總統呼籲：伊斯蘭、阿拉伯國家一同對抗以色列

▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）



中央社

隨著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）對以色列發動突襲、引發以色列發動致命戰爭，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）呼籲伊斯蘭和阿拉伯國家合作，共同對抗以色列。

法新社報導，在哈瑪斯的週末強烈攻勢中，數以百計戰鬥人員透過車輛、空中和海上方式越過邊界進入以色列，在大量火箭彈的掩護下奪走1200人性命，並將150人劫為人質。

另外有1200人在以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動的空襲中被殺害，以色列同時正「全面圍困」這塊擁有240萬人口的貧困巴勒斯坦飛地。

萊希在昨晚與敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的電話會談中表示：「今天，所有伊斯蘭和阿拉伯國家，以及全球所有自由人士必須達成嚴肅的一致和合作，阻止這個猶太復國主義政權對受壓迫的巴勒斯坦民族犯下的罪行。」

伊朗總統府網站今天寫道，萊希提到，為了阻止「猶太復國主義人士對巴勒斯坦人實施種族滅絕」，伊朗會「儘快」與伊斯蘭國家達成一致立場。

支持哈瑪斯的伊朗7日稱讚哈瑪斯對以色列突襲，但堅決否認參與此次行動。

在與巴夏爾．阿塞德的通話中，萊希還抨擊近期與以色列關係正常化，或正在討論和以色列建立關係的阿拉伯國家。

萊希表示：「今天，所有那些以捍衛巴勒斯坦人民權利為藉口，而公開與猶太復國主義政權建立關係的國家都已蒙羞，這也已向全世界證明，猶太復國主義政權正在最虛弱的狀態。」

巴夏爾．阿塞德在通話中同樣強調「阿拉伯和伊斯蘭層級必須迅速採取行動保護巴勒斯坦人民，尤其是在加薩走廊，以及制止以色列針對兒童和婦女發動襲擊」。