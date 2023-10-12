證實「哈瑪斯殘殺嬰兒」　以色列總理公開照片！全場鼻酸

▲證實「哈瑪斯殘殺嬰兒」，以色列總理曝照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，造成以色列至少1200人死亡、2900人受傷，甚至傳出有嬰兒遭到殘忍殺害。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日在推特貼出「嬰兒遭殺害」照片，證明哈瑪斯確實有犯下如此駭人的行經。

▲美國國務卿布林肯（左）赴以色列執行中東任務，以色列總理納坦雅胡（右）拿嬰兒遭殘殺焚屍照片給他看。（圖／路透）



以色列總理納坦雅胡12日在推特貼出，以色列孩童遭哈瑪斯虐殺的相關照片，表示這些照片已經給到訪的美國國務卿布林肯看過，照片中有嬰兒遭射擊頭部慘死，還有嬰兒被燒到幾乎變成黑炭，但不確定是否生前有遭到虐待，場面相當駭人。納坦雅胡指責，哈瑪斯根本跟伊斯蘭國（ISIS）一樣，行為泯滅人性。

▲以色列總理發文貼出哈瑪斯殘殺嬰兒的照片。（圖／翻攝自推特／Prime Minister of Israel）

哈瑪斯7日突襲以色列，以色列事後不斷空襲加薩走廊，甚至封鎖一切物資進入加薩走廊，造成以色列至少1200人死亡、2900人受傷；加薩超過1400人死亡、6000人受傷。美國國務卿布林肯12日出訪以色列，除了當面向納坦雅胡傳達美國力挺以色列的決心，也呼籲世界各國領袖譴責哈馬斯。

照片一出立刻引起各國網友鼻酸，有人說，「殺人的人根本沒有人性了」、「我的天啊，希望孩子的爸爸媽媽要堅強」、「哈馬斯就是撒旦」、「他們小小的身軀，不應該能承受這種痛」、「我不懂，怎麼會有人做出如此喪心病狂的事」。

▼以色列總理納坦雅胡向布林肯表示，「如同伊斯蘭國被摧毀一樣，哈瑪斯也將被摧毀。必須以對待伊斯蘭國的態度來對待哈瑪斯。」（圖／路透）

