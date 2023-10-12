威力球「1人獨得555億」　終結連35摃獎落美國加州

▲美國威力球555億一注獨得，連35槓後獎落加州。（圖／路透社）

文／中央社

連續35期無人中頭獎的美國樂透威力球（Powerball）今晚開獎，頭獎獎金高達17.3億美元（約新台幣555億元），由加州1人獨得。

美聯社報導，最新一期的獎號為22、24、40、52、64與威力球號10等6個號碼。根據加州彩券局（California Lottery），中獎彩券是在弗雷澤公園市（Frazier Park）的商店Midway Market & Liquor售出。

本期頭獎彩金是全球第2高。威力球上一次開出頭獎是7月19日，已經連35槓。2021年和2022年都曾創下連41槓紀錄。

去年11月頭獎彩券也是由加州一人購得，彩金高達20.4億美元，創世界史上最高額獎金紀錄。

雖然頭獎機率僅2億9220萬分之1，但無人中獎時，獎金會持續累積，導致頭獎金額越來越高，吸引不少想藉著中獎一夜致富的民眾。

60歲電工薩爾瓦托（Robert Salvato Jr.）在麻薩諸塞州貝勒瑞卡（Billerica）一家五金行一口氣買了40張威力球彩券。

巴頓（Kevin Button）似乎深知中獎機會渺茫，只在同一家五金行買了一張彩券。他說：「我通常只在頭獎累積到很高時才會買彩券。最近獎金好像經常衝高，所以我試了好幾次手氣，卻連回本的機會都沒有。不過，也許就在今夜。」

威力球在美國45個州、華府、波多黎各和美屬維京群島銷售。大多數州每張威力球彩券價格為2美元，可以自選號碼或交由電腦選號。

抱走17.3億美元頭獎彩金的這名幸運兒可以選擇在未來30年每年分批領獎，或是一次領取。大多數頭獎得主選擇領取現金。