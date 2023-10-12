8歲童白血球偏高住院　打抗生素竟引發過敏身亡！

▲一名8歲男童住院後施打抗生素，沒想到竟引發過敏呼吸困難當場身亡。（圖／TikTok／SuzieShariff）



圖文／CTWANT

國外一名8歲男童，因為體內檢驗出細菌，血液中的白血球數量偏高，住院治療。沒想到當護士替他注射抗生素後，引發過敏反應，最終因為藥物過敏導致呼吸困難當場身亡。

根據《星洲網》報導，國外一名8歲男童依曼，因為體內檢驗出細菌，血液中的白血球數量偏高，於是被醫生要求住院，並施打2種抗生素治療。不過在施打完抗生素後，疑似引發男童過敏反應，手部腫脹呈現紫色。

當下醫生得知後，立刻停用抗生素，並在隔天早上6點替依曼抽血，以確認引起過敏的原因。依曼的母親蘇茲雅娜透露，當天她看見醫生在巡房時，就向詢問醫生依曼的情況，但對方並沒有多說什麼，僅表示依曼一切都很好。

蘇茲雅娜表示，當晚11點，護士替依曼注射抗生素藥，沒想到注射完後，依曼突然傳出尖叫聲，並不斷抓著自己的脖子，彷彿無法呼吸，最終斷氣身亡。而當下她質問護士發生什麼事，護士才支支吾吾的說「剛剛幫依曼注射抗生素藥，應該是藥物過敏導致呼吸困難死亡。」

事後，蘇茲雅娜悲痛表示，「早上和依曼在病房裡一起享用早餐和午餐，他的胃口很好，我還承諾他出院後就一起出遊，沒想到今天卻是他的最後一天。」她更表示，「依曼今天還要求我幫他洗澡，這是從來沒有過的，之後我挑了一件衣服讓他換上，他看起來十分帥氣，原本還想像他穿著這件衣服出院，結果他就這樣離開了。」

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