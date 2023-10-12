　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8歲童白血球偏高住院　打抗生素竟引發過敏身亡！

8歲童白血球偏高住院　打抗生素竟引發過敏身亡！

▲一名8歲男童住院後施打抗生素，沒想到竟引發過敏呼吸困難當場身亡。（圖／TikTok／SuzieShariff）

圖文／CTWANT

國外一名8歲男童，因為體內檢驗出細菌，血液中的白血球數量偏高，住院治療。沒想到當護士替他注射抗生素後，引發過敏反應，最終因為藥物過敏導致呼吸困難當場身亡。

根據《星洲網》報導，國外一名8歲男童依曼，因為體內檢驗出細菌，血液中的白血球數量偏高，於是被醫生要求住院，並施打2種抗生素治療。不過在施打完抗生素後，疑似引發男童過敏反應，手部腫脹呈現紫色。

當下醫生得知後，立刻停用抗生素，並在隔天早上6點替依曼抽血，以確認引起過敏的原因。依曼的母親蘇茲雅娜透露，當天她看見醫生在巡房時，就向詢問醫生依曼的情況，但對方並沒有多說什麼，僅表示依曼一切都很好。

蘇茲雅娜表示，當晚11點，護士替依曼注射抗生素藥，沒想到注射完後，依曼突然傳出尖叫聲，並不斷抓著自己的脖子，彷彿無法呼吸，最終斷氣身亡。而當下她質問護士發生什麼事，護士才支支吾吾的說「剛剛幫依曼注射抗生素藥，應該是藥物過敏導致呼吸困難死亡。」

事後，蘇茲雅娜悲痛表示，「早上和依曼在病房裡一起享用早餐和午餐，他的胃口很好，我還承諾他出院後就一起出遊，沒想到今天卻是他的最後一天。」她更表示，「依曼今天還要求我幫他洗澡，這是從來沒有過的，之後我挑了一件衣服讓他換上，他看起來十分帥氣，原本還想像他穿著這件衣服出院，結果他就這樣離開了。」

延伸閱讀
高中操場突現天坑「15師生慘墜化糞池」　校方：已準備新衣服鞋子
保全遭4歲小妹靈魂拷問「為什麼晚上爸爸都要欺負媽媽」　他無奈直呼：別讓我失業
破世界紀錄了！男釣起114公斤「怪物級」巨鯉　要4人才勉強抬起

ET快訊
快訊／中國致電以色列　籲盡快停火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以巴衝突還沒停　以色列竟突空襲「敘利亞2機場」！外媒曝背後原因

國際火線／天注定的鄉愁　以色列為何執意在巴勒斯坦建國？

中國遣返「600多名脫北者」回北韓　南韓發聲：正與北京溝通

伊朗總統呼籲：伊斯蘭、阿拉伯國家一同對抗以色列

證實「哈瑪斯殘殺嬰兒」　以色列總理公開照片！全場鼻酸

嫁給老男人被酸爆　「爺孫戀」嫩妻放閃回擊：相差42年不是問題

威力球「1人獨得555億」　終結連35摃獎落美國加州

8歲童白血球偏高住院　打抗生素竟引發過敏身亡！

加薩走廊增至1354死　以色列總理：必須摧毀哈瑪斯

哈瑪斯殺入農場　護理師「拒拋下病患」堅守病床！2人最終慘死

Toyz直播向超哥下跪磕頭　為「狗都不吃」道歉：狗會吃

時隔10個月見阿公阿嬤　卻發現老化速度飛快...

萬華應召站50人深夜被捕　嫖客見鏡頭「開心比YA」

「繼續作夢吧，藍正龍」他花3年圓夢　用青春獻祭恩師...拍電影靠真誠

挨餓女求買麵包跪謝3次！　男暖心幫買單「再塞100元」

吳宗憲包百萬禮金給KID　如果陳漢典和LULU結婚再加碼

萬華鑽石淫窟逮31應召妹！她神似港星太正　雞頭直接收編當女友

蘇嘉全洋女婿驚爆坐霸王車！　拒付485元還猛K運將3拳掉牙

前往台東部落找會走路的樹？　嚮導：走very good的路會滑倒

德牧犬半夜溜上床一起睡覺　爸轉身「抱錯人」嚇哭跌下床

以巴衝突還沒停　以色列竟突空襲「敘利亞2機場」！外媒曝背後原因

國際火線／天注定的鄉愁　以色列為何執意在巴勒斯坦建國？

中國遣返「600多名脫北者」回北韓　南韓發聲：正與北京溝通

伊朗總統呼籲：伊斯蘭、阿拉伯國家一同對抗以色列

證實「哈瑪斯殘殺嬰兒」　以色列總理公開照片！全場鼻酸

嫁給老男人被酸爆　「爺孫戀」嫩妻放閃回擊：相差42年不是問題

威力球「1人獨得555億」　終結連35摃獎落美國加州

8歲童白血球偏高住院　打抗生素竟引發過敏身亡！

加薩走廊增至1354死　以色列總理：必須摧毀哈瑪斯

哈瑪斯殺入農場　護理師「拒拋下病患」堅守病床！2人最終慘死

快訊／土城公車碰撞自摔騎士！男頭部遭撞「顱內出血」無呼吸心跳

以巴衝突還沒停　以色列竟突空襲「敘利亞2機場」！外媒曝背後原因

超狂幸運兒花2元「爽中1000萬」　7、8月統一發票中獎清冊出爐

《咒術迴戰》聯名渡輪亮相！「旗福一號」帶粉絲遊高雄

Apink前成員瑜暻宣布結婚！「絕美婚紗照」曝光　好友恩地感動送祝福

身體突冒大量紅點瘀青　女大生堅持旅遊…回程「收病危通知」

鏡觀／戰爭是一種說來就來的事物

國際火線／天注定的鄉愁　以色列為何執意在巴勒斯坦建國？

街口支付日本刷PayPay！董事長「賺爛」實測　享2大好康

鏡評／APEC習拜會有影　美中對立緩解

主人獨處3喵守候房間外　遠處飛來黑貓一腳幫開門

國際熱門新聞

哈瑪斯突襲　護理師拒拋下病患遭殺害

哈瑪斯殘殺嬰兒　以色列公開照片

19歲女兵急返以色列　遭開槍射嘴陣亡

以色列為何執意要在巴勒斯坦建國？

傳俄羅斯5架客機發布求救訊號

伊朗籲伊斯蘭、阿拉伯國家對抗以色列

下廚餵飽哈瑪斯　嬤拖時間成功獲救

郵輪直播男友出軌　她嚇傻衝出房門

威力球1人獨得555億　連35摃後獎落加州

哈瑪斯「錄下殺兒過程」再傳給媽媽

中國遣返大批脫北者　南韓回應了

BBC訪問惹議　巴國大使：我死了6個親人

布林肯證實：25位美公民遭哈瑪斯殺害

睡夢中過世！104歲跳傘嬤剛打破世界紀錄

更多熱門

相關新聞

老翁月收5萬　想搬離安養院遭女兒拒

老翁月收5萬　想搬離安養院遭女兒拒

家中長輩長照問題困擾著許多家庭，近日有陸媒報導，重慶有1名88歲陳姓老翁，他和妻子被女兒送往安養院，因為住不慣想回家卻遭到女兒拒絕。對此女兒則解釋因為自己是獨生女，要上班又要照顧小孩，無法照顧兩老，才會希望他們留在安養院。

女懷孕遭退租　房東寧願賠錢原因曝

女懷孕遭退租　房東寧願賠錢原因曝

TPASS預算不足　恐影響通勤族權益

TPASS預算不足　恐影響通勤族權益

愛喝「1飲品」！56歲男竟罹「低血鈉症」險送命

愛喝「1飲品」！56歲男竟罹「低血鈉症」險送命

薪水全上繳！尪藏私房錢被抓　人妻哭：你背叛我

薪水全上繳！尪藏私房錢被抓　人妻哭：你背叛我

關鍵字：

周刊王白血球

讀者迴響

熱門新聞

36歲女演員心臟驟停去世！搶救2天仍不治

KID奔銀行！吳宗憲真的包100萬

「身高168cm」遭女友爸嫌矮！隔天收1消息崩潰

王世堅「日系新髮型照」曝光　網傻：團隊好強

23歲越籍應召妹變老闆的女人　拉同鄉賺新台幣

即／中國致電以色列　籲盡快停火

哈瑪斯突襲　護理師拒拋下病患遭殺害

獨／蘇嘉全洋女婿坐霸王車　重拳K掉運將3顆牙

大便有血＝大腸癌？醫解答　出現2症狀「腫瘤已經長很大」

陽台外「黑色金屬條」用途是啥？內行解答

哈瑪斯殘殺嬰兒　以色列公開照片

康凱控辦完婚宴才知「老婆配偶欄是別人」！

逃犯天堂？司法院：全台5.8萬通緝犯行蹤不明

19歲女兵急返以色列　遭開槍射嘴陣亡

KID老婆「婚禮留唯一遺憾」

更多

最夯影音

更多
Toyz直播向超哥下跪磕頭　為「狗都不吃」道歉：狗會吃

Toyz直播向超哥下跪磕頭　為「狗都不吃」道歉：狗會吃
時隔10個月見阿公阿嬤　卻發現老化速度飛快...

時隔10個月見阿公阿嬤　卻發現老化速度飛快...

萬華應召站50人深夜被捕　嫖客見鏡頭「開心比YA」

萬華應召站50人深夜被捕　嫖客見鏡頭「開心比YA」

「繼續作夢吧，藍正龍」他花3年圓夢　用青春獻祭恩師...拍電影靠真誠

「繼續作夢吧，藍正龍」他花3年圓夢　用青春獻祭恩師...拍電影靠真誠

挨餓女求買麵包跪謝3次！　男暖心幫買單「再塞100元」

挨餓女求買麵包跪謝3次！　男暖心幫買單「再塞100元」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面