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快訊／布林肯證實：已有25位美國公民遭哈瑪斯殺害

▲▼美國國務卿布林肯訪問以色列。（圖／路透社）

▲美國國務卿布林肯12日在訪問以色列時，表示以巴衝突已造成至少25位美國公民死亡。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日證實，已有至少25位美國公民在以色列遭哈瑪斯殺害，「可悲的是，哈馬斯襲擊奪走的無辜生命人數仍在持續上升」。他表示，美國目前已交付以色列部分援助，還有更多的軍事援助正在運送途中，也呼籲世界各國領袖譴責哈馬斯。

根據美國ABC報導，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，造成以色列至今已有超過1200人死亡、2900人受傷，以色列事後不斷空襲加薩走廊，也造成加薩巴勒斯坦人超過1300人死亡、6000人受傷，消息震驚國際。美國國務卿布林肯12日展開訪以行程，準備當面傳達美方對以國的支持。

布林肯還說，他這次的發言，不僅是以一名美國外交官的身份講話，同時也是以一名猶太人、一名丈夫、一名孩子的父親的身份進行這次發文，看見在衝突中遭到殺害的遇難家庭照片時，他很難不想起自己的孩子，「我們對哈馬斯的墮落感到震驚，同時也對以色列公民的勇氣感到欽佩」。

他表示，美國目前已交付以色列部分援助，還有更多的軍事援助正在運送途中，政府將與國會齊力合作，滿足以色列的額外需求。他重申，以色列有權利也有義務保衛自己，採取一切可能的預防措施以避免人民遭到殺害非常重要，也呼籲世界各國領袖譴責哈馬斯。

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