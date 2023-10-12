哈瑪斯殺入農場　護理師「拒拋下病患」堅守病床！2人最終慘死

▲菲護理師拒丟下年邁病患獨自逃，最終遭哈瑪斯殺害。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，雙方至今已有超過2500人死亡，同時也有許多外籍人士死亡、受傷或被綁架。衝突發生時，有一名菲律賓籍護理師正在以色列一間農場照護年邁病患妮拉（Nira），儘管她一度有機會可以獨自逃跑，她卻堅決留下繼續照顧妮拉，最終2人都遭到哈瑪斯殺害。

以色列耶路撒冷副市長弗勒爾（Fleur Hassan-Nahoum）11日在推特表示，安吉琳（Angeline）是一名自菲律賓的護理師，她在加薩附近的卡法阿扎（Kfar Aza）一間集體農場照護一名年邁病患妮拉，儘管她一度有機會可以逃離哈瑪斯的威脅，她卻堅決留下繼續照顧妮拉。

弗勒爾形容，「安吉琳展現了令人讚嘆的人性和忠誠，在暴力事件發生時選擇留在妮拉身邊，2人因此不幸遭哈瑪斯殘酷殺死」、「安吉琳在面臨邪惡時，展現了令人難以想像高潔品德」。

▲以巴衝突發生後，已有2名菲律賓公民在衝突中死亡。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓外交部11日，目前約有3萬名菲律賓公民居住在以色列，這些人在當地大多從事看護工作，以巴衝突至今已造成2名菲律賓公民死亡。

對此，菲律賓總統小馬可仕表示，「聽到有2名菲律賓人在以色列不幸身亡，我的心情非常沉痛，菲律賓譴責這些殺戮行為，堅決反對所有的恐怖攻擊與暴行」。