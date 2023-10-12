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租屋比擁屋更快老！　研究曝：承受壓力太大每年恐老「2.8周」

租屋比擁屋更快老！　研究曝：承受的壓力太大每年恐老「2.8週」

▲ 研究顯示，租屋的壓力對生理年齡的影響比買房還要大。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣房租再創新高，主計總處先前公布最新的2023年5月租金指數為103.53，是自1981年有統計以來的最高紀錄，且自2022年7月起，已經連續11個月年增率逾2%，根據國外的新研究也顯示，租屋者承受的壓力太大，比起買房背負的貸款壓力，仍容易使人衰老，每年讓他們的生理年齡增加2周半。

根據《每日郵報》引述一項來自澳洲和英國研究人員發表的研究，這項研究結果為自20世紀90年代的長期研究、並基於1420名英國成年人為樣本，發布於10月10日的流行病學與社區健康雜誌》（Journalof Epidemiology and Community Health.）中。

參與者包括提供有關住房狀況和收入、教育和健康等資訊，也提供了血液樣本進行DNA甲基化分析。其中「DNA 甲基化」的化學變化決定了基因在不同時間打開或關閉，將隨年齡增長而變化、被視為老化的關鍵驅動因素之一。研究結果顯示，租屋的壓力之大，對生理年齡的影響幾乎是失業的2倍，而失業讓人的生理年齡每年增加1.4周。

據澳洲阿德萊德大學和英國埃塞克斯大學的首席研究員艾米克萊爾（Amy Clair）表示，研究發現，與擁有房產的人相比，租房的人表現出更快速的「生物老化」跡象，租屋和老化加速有關這個事實也表明，租賃住房通常「物質條件較差」可能為其中一個因素。此外，私人租屋者還面臨諸多的「不安全感」。

研究人員還發現，曾「拖欠租金」或居住在「有汙染環境下的人」衰老速度竟然有加快的跡象，根據紐約大學格羅斯曼醫學院健康與住房實驗室聯合主任吉賽爾魯蒂爾（Giselle Routhier）表示，像是住在鉛油漆剝落、蟑螂或黴菌等惡劣環境下易導致氣喘等健康問題，或是有「生活在有條件下」的壓力，皆會導致健康受到損害。此外，研究也顯示，住房的「不安全」和「品質好壞」與人們的健康狀況有關聯。其中，最極端的情況「無家可歸」更易加速老化，這類人通常比正常人早20年出現年長者常有的症狀。

租屋比擁屋更快老！　研究曝：承受的壓力太大每年恐老「2.8週」

▲研究顯示，租屋的壓力對生理年齡的影響比買房還要大。（圖／翻攝自推特）

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