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「郵輪實況直播」男友出軌！　她見親密互動嚇傻衝出房門

「郵輪實況直播」抓包男友出軌！　她見親密互動嚇傻…衝出房門：不相信是他

▲ 美國一名女子在直播畫面中抓到男友出軌的證據。（圖／翻攝Kayla.G TikTok）

圖文／CTWANT 

美國一名女子竟透過郵輪上的直播當場抓包男友出軌，好友也拍下了她當時的反應，並發布到TikTok上，影片曝光後目前已經累積2400萬次觀看，且有5千多則留言。

美國一名TikTok帳號為Kayla.G的女子，一日跟朋友好奇在看郵輪上的直播畫面，沒想到畫面上突然出現男友與一名穿著比基尼的陌生女子，而且2人互動很是親密，讓看著畫面的Kayla.G不禁激動尖叫。

「郵輪實況直播」抓包男友出軌！　她見親密互動嚇傻…衝出房門：不相信是他

▲ Kayla.G看到出軌的畫面後，氣得衝出房門想去找男友理論。（圖／翻攝Kayla.G TikTok）

Kayla.G看著電視中的直播畫面，不敢相信畫面中的男子就是男友，她語無倫次地向朋友大喊，「那不可能是他！我壓力很大，為什麼他們要在船上裝攝影機？為了什麼？為什麼要這麼做？」畫面中的陌生女子疑似給了Kayla.G的男友聯絡方式，而正在看直播畫面的Kayla.G表示，她氣得想把男友丟下船。

在這段影片之後，Kayla.G又分發布了一段影片，影片中可以看到她正在使用「對講機」跟其他朋友對話，她表示自己現在要立刻前往郵輪的甲板找人，接著下一秒就憤怒地衝出房間。

對此，許多網友表示畫面看起來不太真實，更像是一段刻意安排的影片，因此就讓眾人懷疑這僅僅是為了博取眼球、增加流量，「他們都是朋友，而且還一起去旅行，只是在搞笑而已」、「我不相信，但還是很有趣！」，還有人開玩笑敲碗續集，期待後續到底發生什麼事。

「郵輪實況直播」抓包男友出軌！　她見親密互動嚇傻…衝出房門：不相信是他

▲ 後來Kayla.G又上傳一支影片，影片中她把男友的衣服往窗外丟下，甚至把男友趕出家門。（圖／翻攝Kayla.G TikTok）

後來Kayla.G又上傳了一支疑似是搞笑的影片，影片中可以看到她回家後就把男友的衣服等個人物品從窗戶拋下，並且把男友趕出家門。Kayla.G目前在TikTok上擁有51.2萬名粉絲，這段影片也吸引了2400萬次觀看，還有5千多則留言討論。

 
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