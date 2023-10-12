一家5口遭火燒槍斃！以色列控哈瑪斯「酷刑虐殺平民」傷痕前所未見

▲ 以色列靠近加薩地區遭激進組織哈瑪斯攻擊，平民橫死街頭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，雙方至今逾2500人死亡。以色列控訴，調查人員在平民屍體上發現前所未見的「酷刑跡象」，包括一個遭燒傷擊斃的5口家庭，且已確認至少有97人遭挾為人質，誓言在他們獲釋以前，不會恢復加薩地區的水電及燃料供應。

綜合CNN及《天空新聞》等外媒，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）12日在媒體簡報會上控訴，遭哈瑪斯殺害的平民屍體顯示出「遭受酷刑的跡象」，身上的傷痕是調查人員過去「前所未見」。

赫爾佐格提及一個遇害的5口家庭，包括一對父母和3個孩子，5個人被綁在一起，呈現互相擁抱的姿勢，身上有遭到槍擊、燒傷的痕跡，「我很想知道他們集體被槍斃之前在祈禱什麼」，還有更多人被發現陳屍路邊水溝。

以色列此前聲稱，有多達150人在哈瑪斯突襲之初被俘，帶往加薩。軍方發言人稍早則說明，已經確認其中至少97人的身分。哈瑪斯聲稱，將人質藏在加薩的安全地點和隧道內，同時警告若以色列無預警轟炸平民住宅，將處決人質並直播過程。

但以國能源部長卡茨（Israel Katz）12日發文強調，「在被綁的以色列人返回家園以前，不會打開任何電源開關和水龍頭，也不會有燃料卡車進入。」