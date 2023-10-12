布林肯訪以色列展現力挺　尋求釋放人質！明將會晤巴勒斯坦總統

▲ 布林肯出訪以色列，降落特拉維夫本-古里安國際機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲，交火至今雙方逾2500人喪命。美國國務卿布林肯12日飛抵以國表達支持，料將致力確保哈瑪斯釋放人質，13日則預計與巴勒斯坦總統會晤。

綜合CNN及《天空新聞》等外媒，布林肯12日稍早已經降落以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv），表達對盟友的支持，訪問期間預料將會見以國高級官員，並努力推動哈瑪斯釋放包括美國公民在內的人質，也將確保加薩平民在以軍發動可能的地面入侵以前安全撤離。

布林肯也傳出將與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）會晤。巴勒斯坦解放組織官員12日表示，阿巴斯13日將會見布林肯。美國國務院前一天則僅透露，布林肯將前往約旦會見高級官員，地點據稱在該國首都安曼。

阿巴斯是約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構主席，而該機構在2007年將加薩控制權拱手讓給敵對的哈瑪斯。

此前，布林肯11日啟程飛往以色列前預告，此行將會晤以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），也正討論開放讓平民經埃及逃離加薩的人道主義走廊，但坦言情況相當複雜。