荷包縮水了！迪士尼宣布調漲「2大主題樂園」門票　停車也變貴

▲ 迪士尼宣布，美國2大主題樂園佛州「迪士尼世界」與加州「迪士尼樂園」即日起調漲部分門票的價格。（翻攝自臉書@Disneyland）

圖文／鏡週刊

迪士尼（Disney）宣布，美國2大主題樂園佛州「迪士尼世界」與加州「迪士尼樂園」即日起調漲部分門票的價格，連停車費也漲價了。

綜合《彭博》《CNBC》《華盛頓郵報》報導，迪士尼11日宣布，即日起調漲佛州華特迪士尼世界與加州迪士尼樂園的門票價格，加州迪士尼樂園單日入園券維持104美元（約新台幣3,339元），假日等熱門時段的單日入園券漲8.4%至194美元（約新台幣6,229元），5日票價格則漲至480美元（約新台幣1萬5,413元）、漲幅達16%；此外，停車費、Magic Key、Genie+快速通關等服務也都漲價。

迪士尼也調漲佛州華特迪士尼世界的停車費與年票價格，最貴的Incredi-Pass年票上漲10%至1,499美元（約新台幣4萬6,529元），其他單日或多日入場票價格則維持不變，停車費也漲至5至30美元（約新台幣160至963元），但對飯店客人則是免費。此外，自明年1月9日開始，「Park Hopper」門票將回歸，允許度假者在一天中的任何時間在樂園之間遊玩。

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