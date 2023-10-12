浴室地墊易孳生黴菌！專家籲「1周洗1次」　可用這東西幫助清潔

▲ 浴室地墊很容易被人們忽略清洗，但事實上它很可能是產生「黴菌」與「細菌」的溫床。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

人們常會忽略清潔「浴室地墊」，雖然它可以幫助大家避免在浴室摔倒，但也可能成為潛在的黴菌與細菌溫床。對此，英國一名清潔專家就給出浴室清潔的建議，可藉此減少墊子底部發霉的情況。

根據《鏡報》報導，英國清潔專家瑞可（Rikki Fothergill）表示，「浴墊」是家庭必備的一樣浴室用品，儘管它可以避免洗完澡後不慎滑倒，卻也可能成為潛在黴菌跟細菌的溫床。事實上，浴墊因為長時間被放在地板上，不會完全乾燥，細菌也會因為被悶住而不斷生長。

瑞可說明，若浴墊放在馬桶附近，加上每天洗澡時散發的熱氣與水氣，很可能會導致浴墊上產生許多肉眼看不見的細菌顆粒；一項調查也指出，大約1/3的人一年只會清洗浴墊2次，但瑞可指出，至少「一周要清洗一次」。

她進一步解釋，如果是獨居者或是浴室不常使用，浴墊2周清洗一次即可，但要多加留意的是，「隨著冬天濕度增加，可能要比平時更頻繁地清洗浴墊，以避免黴菌堆積，導致發霉。」

瑞可建議可以在浴墊上加上「襯墊」，減少細菌產生，「襯墊可以防止濕氣被地板吸收，讓浴墊和整間浴室更加衛生。」襯墊的作用並非減少黴菌而已，它其實比浴墊本身更容易清潔，因此可以單獨拆下清洗，也不會堆積污垢或是細菌。

她最後提醒，若家中的浴墊是較難清潔的材質，就應該使用布小心擦拭，千萬不能將浴墊直接丟入洗衣機中清洗，以免攪壞；另外，如果地墊有比較精緻、鮮豔的圖案，就要用適合的清潔劑清洗，洗完後也應將浴墊懸掛起來，才能減少底部黴菌孳生。

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