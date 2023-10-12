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早就知情哈瑪斯突襲？　美眾議員爆料：埃及曾「多次警告」以色列

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

▲加薩地區哈瑪斯朝以色列境內發射5000枚火箭彈，以色列情報機構失靈。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進份子哈瑪斯7日向以色列發動陸海空大規模突擊，不僅音樂節的參加民眾慘遭哈瑪斯虐殺和俘虜，許多村莊甚至慘遭屠城，外界質疑以色列的情報機構是否失靈。對此，美國一名眾議員就透露，其實埃及早在突襲爆發的3天前向以色列警告，加薩走廊很有可能發動具有一定規模的暴力事件。

根據《BBC》、《法新社》，美國眾議院外交委員會主席、來自德州的共和黨黨人麥考爾（Michael McCaul）於當地時間11日就眼下的中東危機，和其他議員們召開閉門簡報會議。會後他向現場記者透露，其實就他所掌握的情報，埃及早在3天以前就曾警告過以色列，可能會發生類似的衝突事件。

不過，麥考爾不願透露太多訊息。

另一位選擇匿名的埃及情報官員則於本周向《美聯社》透露，其實開羅當局曾經多次警告以色列，表示加薩正在策劃「重大行動」。他表示，「我們已經警告過以色列，緊張局勢即將在很快的時間內爆發，且規模會很大，但他們（指以色列）低估了像這樣的警報。以色列官員將重點放在約旦河西岸，卻也輕忽來自加薩走廊的威脅。」

然而，英國《金融時報》援引2名不願透露姓名的知情官員的說法，表示沒有關於哈瑪斯襲擊的具體可靠情報。

面對外界質疑以色列情報機構是否失靈，加上有官員指出早前埃及曾多次出言警告以色列，以色列總理納坦雅胡駁斥上述說法為「假消息」。

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