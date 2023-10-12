紐約高材生嗆「以色列負全責」聲援巴勒斯坦　國際律所工作丟了

▲加薩遭以色列砲擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

總部在美國芝加哥的Winston & Strawn國際律師事務所10日表示，已取消紐約大學一名法律系學生的工作機會，因為此人宣稱以色列要對哈瑪斯發動的致命襲擊行動負起全責，「這與公司的價值觀嚴重衝突」。

綜合路透、Politico等報導，這名法律系學生為該公司的前暑期助理，此人在紐約大學學生律師協會9日刊登的出版物上，寫下「我本周首先想說也最重要的是，針對巴勒斯坦人反抗壓迫、追求解放及自決，我向他們表達堅定不移的聲援，以色列要對這次大量犧牲的生命負起全責。」

儘管Winston & Strawn國際律師事務所沒有公開此人的姓名，但這篇文章受到各方關注，撰文者的身分也被挖出，就是就讀法學院的學生律師協會主席沃克曼（Ryna Workman）。沃克曼的領英（LinkedIn）帳號有列出先前在Winston & Strawn國際律師事務所擔任暑期助理的工作紀錄，不過此帳號目前已刪除。

▲沃克曼公開力挺巴勒斯坦。（圖／翻攝自臉書）

Winston & Strawn國際律師事務所10日發出聲明表示，這名前暑期助理的言論與公司的價值觀嚴重衝突，公司支持以色列和平生存的權利，並以最強烈措辭譴責哈瑪斯及其引發的暴力與破壞。

除此之外，紐約大學也與沃克曼劃清界線，稱沃克曼的言論不代表校方立場，「不分青紅皂白殺害平民和挾持人質，包括孩童和老人，都應該受到譴責」。目前學生律師協會已決定解除沃克曼主席職務。