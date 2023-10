BBC主播要他譴責哈瑪斯　巴勒斯坦大使火大嗆：我死了6個親人！

▲巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特(Husam Zomlot)。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

以巴衝突爆發後,巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特(Husam Zomlot)兩度接受BBC訪問,但面對主持人要求譴責激進組織哈瑪斯,扎馬洛特強硬表示,自己也有6名親人在衝突中死亡,每一個公民的死亡都是一場悲劇,但西方國家無視過去數十年巴勒斯坦人的傷亡,「當巴勒斯坦人被殺的時候,你曾經邀請我上節目嗎?你曾要求過以色列譴責自己嗎?」

扎馬洛特9日接受英國BBC主持人瓊斯(Lewis Vaughan Jones)訪問,當瓊斯問扎馬洛特,當他第一次聽到攻擊發生時是怎麼想的。扎馬洛特回應,「很遺憾,國際社會多年來一直沒有聽從我們的警告;很遺憾,這種情況幾十年來持續惡化;很遺憾的是,現在全世界在關注這件事,只是因為流血了,我真的很希望我們沒有走到這一步。」

This is why we refuse the condemnation paradigm repeated by mainstream media for decades including on @BBCNews last night. pic.twitter.com/LervbPPyZT

瓊斯又問,「你列出了一些感到遺憾的事情,但你對以色列犧牲的無辜生命感到遺憾嗎?」扎馬洛特說,「當然,每一個犧牲的生命都令人感到遺憾,這都是悲劇,這是當然。」瓊斯接著想要讓扎馬洛特譴責哈瑪斯(Hamas)的行為,但他強調這並非一個正確的問題。

當瓊斯指責扎馬洛特不願譴責暴力事件時,扎馬洛特強硬回道,「以色列犯過多少戰爭罪?你曾要求他們在鏡頭前譴責自己嗎?你有嗎?你沒有!」他接著說,「主流媒體過去75年來,只要有以色列人被殺,就會把我們帶來這裡,但在過去幾個月裡,約旦河西岸有200多名巴勒斯坦人被殺,那你有邀我來這裡嗎?當以色列在耶路撒冷和其他地區挑釁時,你有邀請我來過這裡嗎?」

扎馬洛特表示,「以色列人在過去48小時內所說的悲劇(哈瑪斯分子攻擊),巴勒斯坦人過去50年來每天都會看到,你(主持人瓊斯)也知道,你剛剛就描述了加薩走廊的局勢,它是全世界最大的露天監獄。」

"My cousin is not Hamas. These kids are not Hamas."



Husam Zomlot, Head of the Palestinian Mission to the UK, lost 6 family members amongst the almost 700 killed in Israeli strikes into Gaza.#Newsnight pic.twitter.com/Oih0hpWhxt