BBC主播要他譴責哈瑪斯　巴勒斯坦大使火大嗆：我死了6個親人！

▲巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以巴衝突爆發後，巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）兩度接受BBC訪問，但面對主持人要求譴責激進組織哈瑪斯，扎馬洛特強硬表示，自己也有6名親人在衝突中死亡，每一個公民的死亡都是一場悲劇，但西方國家無視過去數十年巴勒斯坦人的傷亡，「當巴勒斯坦人被殺的時候，你曾經邀請我上節目嗎？你曾要求過以色列譴責自己嗎？」

扎馬洛特9日接受英國BBC主持人瓊斯（Lewis Vaughan Jones）訪問，當瓊斯問扎馬洛特，當他第一次聽到攻擊發生時是怎麼想的。扎馬洛特回應，「很遺憾，國際社會多年來一直沒有聽從我們的警告；很遺憾，這種情況幾十年來持續惡化；很遺憾的是，現在全世界在關注這件事，只是因為流血了，我真的很希望我們沒有走到這一步。」

This is why we refuse the condemnation paradigm repeated by mainstream media for decades including on @BBCNews last night. pic.twitter.com/LervbPPyZT — Husam Zomlot (@hzomlot) October 9, 2023

瓊斯又問，「你列出了一些感到遺憾的事情，但你對以色列犧牲的無辜生命感到遺憾嗎？」扎馬洛特說，「當然，每一個犧牲的生命都令人感到遺憾，這都是悲劇，這是當然。」瓊斯接著想要讓扎馬洛特譴責哈瑪斯（Hamas）的行為，但他強調這並非一個正確的問題。

當瓊斯指責扎馬洛特不願譴責暴力事件時，扎馬洛特強硬回道，「以色列犯過多少戰爭罪？你曾要求他們在鏡頭前譴責自己嗎？你有嗎？你沒有！」他接著說，「主流媒體過去75年來，只要有以色列人被殺，就會把我們帶來這裡，但在過去幾個月裡，約旦河西岸有200多名巴勒斯坦人被殺，那你有邀我來這裡嗎？當以色列在耶路撒冷和其他地區挑釁時，你有邀請我來過這裡嗎？」

扎馬洛特表示，「以色列人在過去48小時內所說的悲劇（哈瑪斯分子攻擊），巴勒斯坦人過去50年來每天都會看到，你（主持人瓊斯）也知道，你剛剛就描述了加薩走廊的局勢，它是全世界最大的露天監獄。」

"My cousin is not Hamas. These kids are not Hamas."



Husam Zomlot, Head of the Palestinian Mission to the UK, lost 6 family members amongst the almost 700 killed in Israeli strikes into Gaza.#Newsnight pic.twitter.com/Oih0hpWhxt — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 9, 2023

扎馬洛特於10日接受BBC《新聞之夜》（Newsnight）訪問時說，自己有6名親人在以色列的轟炸中死亡，一對年僅2歲的雙胞胎還在加護病房，其他則當場死亡，「他們只是坐在家裡，然後就被轟炸了，他們整棟樓都倒塌了。」他心痛表示，「這真的令人心碎，巴勒斯坦人就像是以色列戰爭機器的活靶子。」

主持人沃克（Kirsty Wark）繼續追問，他是否無法忍受哈瑪斯在以色列殺害、綁架平民；扎馬洛特隨即回應，他和巴勒斯坦代表團的其他成員「非常明確」地拒絕任何傷害平民的行為，他和同事們都盡其所能希望能找到一條不同的道路，希望避免透過暴力手段獲得和平。

話已至此，沃克依舊繼續追問，希望扎馬洛特能出言譴責哈瑪斯，甚至提到了哈瑪斯發動襲擊後，西方國家停止了對巴勒斯坦的援助；扎馬洛特此時激動回應，「這非常適得其反，他們正在做以色列做的事，集體懲罰那些與之無關的人，我的表弟不是哈瑪斯，這些孩子，一個4歲、一個2歲，他們和哈瑪斯沒有任何關係，世界上每個人的愚蠢想法都在懲罰那些與此無關的人。」

講到激動之處，沃克打斷了扎馬洛特的發言，並回應「以色列也有孩童死亡。」

而這樣的訪問片段播出後，也引發各界抨擊，多數人認為主持人沃克面對一個剛失去6名親人的受訪者，實在是沒有同情心，「這是我見過最糟的訪談之一」、「面對巴勒斯坦平民被殺的事件，他們選擇要求悲傷的巴勒斯坦人譴責哈瑪斯，而非那些殺害他們家人的人」。

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