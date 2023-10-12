傳嬰兒遭斬首殺害　以色列總理po「濺血孩童床」批：哈瑪斯比IS糟

▲以色列媒體報導卡法阿扎遭哈瑪斯屠村。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日爆發衝突，以色列媒體i24 News報導，尋獲40多名嬰兒遭哈瑪斯殺害，甚至斬首的殘忍事件，消息傳出後引發外界撻伐，以色列總理坦雅胡(Benjamin Netanyahu)也在推特上公布一張滿是血跡的兒童床照片，畫面令人揪心。

哈瑪斯7日在加薩邊境音樂祭展開屠殺行動，造成260多人死亡後，又傳出入侵卡法阿扎(Kfar Aza)社區，導致整個村莊幾乎滅村，發現200多具大量屍體，其中包含40多具嬰兒，部分嬰兒的頭甚至遭到斬首。

對此，哈瑪斯發表聲明否認所有屠殺行動，強調他們只有針對以色列軍隊與安全機構進行突襲，反控以色列當局抹黑。另一方面，嬰兒遭哈瑪斯斬首的新聞也尚未獲得以色列國防部證實。

▲以色列總理痛斥哈瑪斯惡行。（圖／翻攝自推特／Benjamin Netanyahu）

面對外界質疑，i24News女記者澤德克(Nicole Zedeck)回應，她跟隨軍隊走訪報導中的村莊，並且親眼目睹嬰兒與孩童遭到殺害的血腥場景，「到處都是翻倒的嬰兒床與孩童床，上面濺滿了血，這一切很可怕，我也希望這不是事實」，指責哈瑪斯造成了宛如世界末日的場景。

以色列總理坦雅胡也在推特上發布一張沾滿鮮血的孩童床照片，照片中可看到房間內牆上、床上全噴滿了血，附近還放著兒童玩具，痛批「哈瑪斯比伊斯蘭國還糟」。以色列軍方目前持續對加薩地區轟炸，流血衝突已造成雙方至少2,300人死亡。