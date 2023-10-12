加薩狂被轟！斷水斷電「醫院恐變太平間」　近34萬人流離失所

▲ 加薩南部汗尤尼斯（Khan Yunis），巴勒斯坦人為以軍空襲罹難者舉行葬禮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日交戰至今造成逾2500人死亡，加薩地區持續遭到圍困，在以軍報復空襲之下死傷慘重，醫院恐怕變成停屍間，還有近34萬人流離失所，人道危機持續惡化。

綜合CNN及BBC等外媒，紅十字國際委員會警告，加薩地帶的醫院承受以軍轟炸的同時被切斷電力供應，「有變成停屍間的風險。」委員會近東及中東地區主任卡柏尼（Fabrizio Carboni）12日聲明指出，「隨著加薩斷電，醫院也失去電力，新生兒和老年病患都處於缺氧危險中。」

加薩人道主義危機正迅速惡化，援助機構及衛生官員通報，有數十萬無家可歸的難民缺水、缺糧又缺電，對醫療設施構成額外負擔。

加薩唯一的發電廠耗盡燃料後停止運傳，電力負責人11日透露，人民仍可使用發電機，但發電機所需的燃料也逐漸耗盡，且四面八方都被封鎖。

聯合國指出，由於以色列持續空襲，加薩已有逾33.8萬人流離失所。愈來愈多聲音呼籲開放進入加薩的安全通道，以提供急需的援助及藥品；也有人呼籲開放人道走廊，讓巴國人離開衝突熱點。

據巴勒斯坦衛生部12日說法，7日至今至少有1203名巴國人死亡，另有5763人受傷；以色列死者人數也從1200增至1300人。