遭挾持15小時！阿嬤「下廚餵飽哈瑪斯」　拖到特警攻堅成功獲救

▲瑞秋與丈夫在家中遭到挾持，她下廚讓恐怖份子填飽肚，直到以色列特警破門攻堅獲救。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲，加薩邊境婦女瑞秋（Rachel Edri）與丈夫在家中遭到挾持，但她始終保持冷靜，不僅親自下廚煮了一頓正餐，還提供咖啡與餅乾，讓恐怖份子填飽肚子，甚至要求對方教教自己阿拉伯語，成功拖延時間，直到以色列特警破門攻堅，最終順利獲救。

《以色列時報》等外媒報導，瑞秋與丈夫大衛（David Edri）住在以色列南部的奧法基姆（Ofakim），距加薩地區約40公里，他們從防空洞返回住處時，被埋伏屋內的5名哈瑪斯戰士挾持。不久後，夫妻倆擔任警察的兒子發現異狀，帶著以色列反恐特警（Yamam）趕來，在屋外埋伏、商討營救計畫，約15小時後救出人質。

瑞秋回憶，雖然被槍口指著，她仍努力確保哈瑪斯都吃得飽飽的，「我知道，如果他們餓了，他們就會生氣。」除了下廚烹飪之外，她還招待零食與飲料，甚至幫其中一個手受傷的恐怖份子包紮。

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為了避免被發現，兒子正是外頭的警察之一，瑞秋努力操著生疏的阿拉伯語，安撫明顯焦躁的哈瑪斯，詢問對方從哪裡來、是不是餓了，甚至開起玩笑，「我說，『我教你希伯來語，你教我阿拉語』，但我知道這是生死攸關的問題。」

特警談判時，曾詢問一共有多少名哈瑪斯戰士，瑞秋偷偷用5隻手指遮住臉，想給外頭的兒子一點暗示，儘管很快就被發現並威脅，但已經成功傳遞訊息。

午夜時分，以色列特警制定好攻堅計畫，衝進去救援。當時，丈夫大衛不顧心臟病，跳起來用肉身保護妻子，在得知獲救後，終於鬆了一口氣。瑞秋說，她很慶幸警察兒子當時不在家，否則可能立刻被殺掉，「我不知道我怎麼能夠活下來。」