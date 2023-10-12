哈瑪斯這些頭號人物危險了　外媒揭「以色列暗殺名單」

▲報導稱，以色列敢死隊要對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯展開暗殺行動。圖為以色列軍方。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

每日郵報報導，以色列敢死隊要對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯展開暗殺行動，稱加薩地區領導人所構成的威脅與ISIS不相上下。以色列會立即鎖定哪幾號人物下手不得而知，但一名以色列官員透露，要對哈瑪斯領導人與武裝份子展開報復，「我們將以各種方式對付哈瑪斯，就像西方對待ISIS那樣。」

文中指出，以色列軍方如今正在加薩以外地區鎖定目標，將對卡達等國施壓。近年來，卡達提供哈瑪斯大量資金，該國也是哈瑪斯領袖哈尼亞（Ismail Hainyeh）住的地方。

▲哈尼亞住在卡達首都杜哈。（圖／達志影像／美聯社）

哈尼亞是哈瑪斯主要領導人，就住在卡達首都杜哈，他把這次對以色列的突襲行動稱為「阿克薩洪水行動」，並承諾將持續為「解放我們的土地和囚犯而戰」，巴勒斯坦各派系會繼續在約旦河西岸與耶路撒冷展開行動。

▲以色列表示，哈瑪斯領袖辛瓦遇襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

加薩領導人辛瓦（Yahya Sinwar）是哈瑪斯僅次於哈尼亞的二號人物，也是以色列敢死隊重點目標，他1962年出生於難民營，進入加薩伊斯蘭大學，並在2017年2月秘密當選為哈瑪斯領導人，接替哈尼亞。

以色列國防軍發言人（Daniel Hagari）表示，辛瓦已經死亡。

▲哈瑪斯軍事領袖戴夫。（圖／翻攝X／@DeshiProfessor_）

以軍第三個目標可能是哈瑪斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif），他也是這場衝突的哈瑪斯幕後操盤人物。

戴夫是哈瑪斯分支卡薩姆旅（al-Qassam Brigades）的最高軍事指揮官，自1990年加入哈瑪斯，並在2002年開始領導卡薩姆旅後，就一直操盤哈瑪斯軍事行動，還因策劃殺害以色列士兵與平民，而成為以色列的「頭號通緝犯」，並被美國國務院列入「特別指定的全球恐怖分子」（SDGTs）的名單。

另據The Telegraph報導，哈瑪斯發言人烏貝達（Abu Obeida）在這份暗殺名單之中，也算是排名靠前的人物。