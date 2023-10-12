以色列「坦克大軍」邊境集結畫面曝光　宣布擊殺哈瑪斯這號人物

▲以色列坦克已在加薩邊境附近集結。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列國防軍宣稱，在加薩地區夜襲行動當中，殺死巴勒斯坦激進組織哈瑪斯海軍高階成員穆罕默德·阿布·沙馬拉（Muhammed Abu Shamala）。在此之際，以色列軍方已開始把坦克開往加薩邊境。

綜合以色列時報、天空新聞報導，以色列預計在未來這幾天鎖定加薩地帶發動地面進攻，確切具體時間仍未知，不過就在當地11日，以色列多輛坦克已出現在加薩邊境附近。

以色列軍方已宣布，將針對哈瑪斯在加薩地區的目標發動大規模襲擊，但並未說明更多細節。軍方發言人赫克特（Richard Hecht）表示，以色列正為下一階段的戰爭做準備。

IDF says it struck and killed a senior member of Hamas's naval force, Muhammed Abu Shamala, in the Gaza Strip overnight. pic.twitter.com/mfVFJ8WRwu — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 12, 2023

在此之際，以色列軍方也說，以軍已殺死哈瑪斯在加薩地區南部海軍高階成員穆罕默德·阿布·沙馬拉，「他的房子被拿來存放海軍武器，打算把這些武器用在針對以色列的恐怖行動中。」依據軍方公布的畫面，建築物遇襲之後，現場瞬間爆出火光及大量濃煙。

▲以色列宣稱殺死哈瑪斯海軍高階成員穆罕默德·阿布·沙馬拉。（圖／翻攝自X，下同）

另外，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）也說，軍方也殺死哈瑪斯成員穆斯塔法·沙辛（Mustafa Shahin），此人拍攝散布7日對以色列南部襲擊行動的畫面。

以色列目前處於高度戒備狀態，情報機構重點將擺在查明發動襲擊的哈瑪斯激進份子，並除掉哈瑪斯領導階層。