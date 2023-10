以色列「坦克大軍」邊境集結畫面曝光　宣布擊殺哈瑪斯這號人物

▲以色列坦克已在加薩邊境附近集結。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

以色列國防軍宣稱,在加薩地區夜襲行動當中,殺死巴勒斯坦激進組織哈瑪斯海軍高階成員穆罕默德·阿布·沙馬拉(Muhammed Abu Shamala)。在此之際,以色列軍方已開始把坦克開往加薩邊境。

綜合以色列時報、天空新聞報導,以色列預計在未來這幾天鎖定加薩地帶發動地面進攻,確切具體時間仍未知,不過就在當地11日,以色列多輛坦克已出現在加薩邊境附近。

以色列軍方已宣布,將針對哈瑪斯在加薩地區的目標發動大規模襲擊,但並未說明更多細節。軍方發言人赫克特(Richard Hecht)表示,以色列正為下一階段的戰爭做準備。

IDF says it struck and killed a senior member of Hamas's naval force, Muhammed Abu Shamala, in the Gaza Strip overnight. pic.twitter.com/mfVFJ8WRwu