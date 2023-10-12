怕遭火箭彈波及！　英航班抵以色列前「臨時掉頭」不降落

▲英國航空一架航班在特拉維夫前掉頭返航。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯自從7日起針對以色列發動血腥突襲，以色列便集結大軍包圍加薩走廊，雙方仍在交火中。英國一架從倫敦起飛的班機，當好不容易即將進入以色列特拉維夫的上空，卻又突然臨時掉頭返航，而該間航空公司立即取消所有飛往該目的地的班機，官方解釋是為了飛航安全上的考量。

根據《BBC》，航機追蹤網站FlightRadar24顯示，英國航空（British Airways）一架從倫敦希斯洛國際機場飛往以色列特拉維夫的BA165航班，原定11日準備降落在特拉維夫本古里安國際機場，但在準備降落前不久，卻又突然掉頭返回，顯然是被召回原來的目的地。

英國航空證實，截至11日晚些時候，往返以色列特拉維夫的班機服務已經被命令停止，該公司在聲明中證實是出於安全問題上的考量，「安全始終是我們的首要任務，根據對於時勢的最新評估，我們將暫停往返特拉維夫的航班。」

目前英國航空正在試圖和預定往返特拉維夫的旅客致歉，為表達道歉之意，可以為旅客提供退款或改簽其他航空公司。

英國航空在聲明中證實，BA165航班之所以在降落特拉維夫前決定掉頭，是因為以色列軍隊和哈瑪斯之間仍未停止激烈的戰鬥，特拉維夫甚至還遭到哈瑪斯使用火箭彈襲擊。

隨著以色列和加薩地區哈瑪斯組織之間的衝突持續升級，許多與特拉維夫有著航線往返的國際航空公司也決定暫時停止服務，包括英國維珍航空，以及達美航空、聯合航空、美國航空等，全都取消了飛往以色列的航班或班號共用（Code-sharing）服務。

與此同時，許多國家安排特別遣返航班，將公民運離以色列。