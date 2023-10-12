　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

參加沖繩「洞穴探險團」水位暴漲受困！　日本夫妻1死1獲救

▲▼日本沖繩縣與那國島。（圖／CFP）

▲日本沖繩縣與那國島。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本一對夫妻10日跟著旅行團到沖繩縣的一處洞穴探險，結果水位突然上漲，夫妻倆和導遊分別被困在洞內不同地方，所幸妻子和導遊在凌晨自行脫困，但丈夫卻遲遲未出來，最後救難人員在隔日發現丈夫倒在洞穴內，並已呈現心肺停止狀態，救出後仍宣告不治。

根據NHK報導，來自名古屋的一對夫妻10日到沖繩縣與那國島參加洞穴探險團，行程從當天早上10時30分開始，預計2小時半就會結束，但到了當天下午5時左右，3人都沒有出現，所以立刻通報消防隊與縣警，接著在11日凌晨左右，妻子和28歲的男性導遊自行脫困，但41歲的丈夫仍未見蹤影。

導遊表示，當天洞穴內的水位突然上漲，導致3人受困在不同地方，「當時水位上升到只能把臉部露在水上的程度。」到了11日上午10時左右，救難人員發現倒臥在洞穴內的丈夫，但已呈現心肺停止狀態，直到下午4時30分水位退了之後，才將他救出送醫，但最終仍宣告不治。

負責的旅行社表示，這對夫妻參加的是屬於行程較難的B路線，簡介上也寫著「這是在流動的水中向深處前進的路線，有時水深及肩，有時只能在狹窄的空間匍匐前進，不論是從環境還是體力上來看，這條路線僅適合有過洞穴探險經驗的人參加」。

目前不清楚這對夫妻是否有相關經驗，且行程當天與那國島正在下雨，應可預見水位上漲，警方正在調查事故原因，了解旅行社是否有任何疏失。

ET快訊
淫窟逮31應召妹！她神似「最美小龍女」　雞頭收編當女友
以色列「坦克大軍」邊境集結畫面曝光！　擊殺哈瑪斯海軍高層
快訊／車頭嚴重變形！　駕駛夾困慘死
快訊／卓君澤生了「歷經30小時」！　威廉陪產爆哭
快訊／韓名嘴「陳屍旅館4F」！　曾抹黑韓藝瑟被告
與韓國瑜摟腰低語30秒　侯友宜親揭韓對他說「這句話」
蔡尚樺無預警「卸任T1行銷長」！合照谷阿莫…新工作曝
快訊／藍白合周六「會前會」！　地點選台北福華大飯店
翻車蛤蜊狂噴！　國1堵到變停車場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被怪男騷擾Uber突然來了　她上車以為得救「竟遭司機拖去性侵」

以色列「坦克大軍」邊境集結畫面曝光　宣布擊殺哈瑪斯這號人物

強制解散統一教！　日本文科省宣布：明擬向法院提交申請

參加沖繩「洞穴探險團」水位暴漲受困！　日本夫妻1死1獲救

哈瑪斯抓走美國人！拜登政府籌備營救人質　FBI特工出動做這事

往房間裡丟手榴彈「15孩童瞬間慘死」　哈瑪斯血洗小鎮暴行曝光

金髮男遭哈瑪斯俘虜！他看影片才知「是哥哥」　疏散觀眾慘被抓

音樂祭天空突然出現飛彈　女目睹「哈瑪斯假扮警察」射殺求助群眾

以色列總理組「戰時內閣」　國防部長：要讓哈瑪斯從地球上消失

19歲女兵急返以色列參戰！　衝第一救戰友遭「開槍射嘴」陣亡

陸直播主賣假睫毛「粉絲狂刷禮遮臉」　特效全擋住..她崩潰：給我出去！

孫可芳告白吳慷仁：我要追你♥　他狂拒絕..一來一往鬥嘴超可愛

挨餓女求買麵包跪謝3次！　男暖心幫買單「再塞100元」

李多慧嚐肉粥+紅糟肉「好吃到鼓掌」　路邊攤跟阿北抬槓..白天就喝醉XD

前往台東部落找會走路的樹？　嚮導：走very good的路會滑倒

「公司沒有你不會怎麼樣」　正妹勸5職場箴言！

遭ToyZ爆「炸雞廢油倒水溝」　超哥拍片道歉：會誠心認錯

埋伏民車潛入以色列定居點　哈瑪斯闖民宅擄人奪走百命

滅火器求開道遭嗆「誰理你們」　台中警回應：誤解

【Fred吃上癮】我也好奇我冰箱的食材還有什麼？#冰箱食材挑戰

被怪男騷擾Uber突然來了　她上車以為得救「竟遭司機拖去性侵」

以色列「坦克大軍」邊境集結畫面曝光　宣布擊殺哈瑪斯這號人物

強制解散統一教！　日本文科省宣布：明擬向法院提交申請

參加沖繩「洞穴探險團」水位暴漲受困！　日本夫妻1死1獲救

哈瑪斯抓走美國人！拜登政府籌備營救人質　FBI特工出動做這事

往房間裡丟手榴彈「15孩童瞬間慘死」　哈瑪斯血洗小鎮暴行曝光

金髮男遭哈瑪斯俘虜！他看影片才知「是哥哥」　疏散觀眾慘被抓

音樂祭天空突然出現飛彈　女目睹「哈瑪斯假扮警察」射殺求助群眾

以色列總理組「戰時內閣」　國防部長：要讓哈瑪斯從地球上消失

19歲女兵急返以色列參戰！　衝第一救戰友遭「開槍射嘴」陣亡

酒後摔傷送醫竟大鬧急診室　醉漢揮拳攻擊+幹譙護理師下場來了

不滿意便當就踹出門！家暴夫被通緝搞消失　妻無辜淪共犯遭押

汐止小黃被亂尿尿司機遭勒斃！兇嫌拒國民參審　被害家屬法庭痛哭

鴻海「百萬內跨界全新電動車」現身！450km續航力、2.8米軸距

美海軍「海神式」巡邏機飛越台海　東部戰區：組織戰機跟監警戒

支持國防預算增加！　侯友宜嘆：兩岸無法和緩要用好的配備嚇阻

高端副董好友「1手買疫苗1手買股票」　內線賺1.6萬下場出爐

萬華鑽石淫窟逮31應召妹！她神似港星太正　雞頭直接收編當女友

大樓總價中位數達1700萬　新竹坐穩全台第二貴城市

張睿家把妹突被濟公上身　林玟誼扛起「最美木工」稱號

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

19歲女兵急返以色列　遭開槍射嘴陣亡

以色列坦承犯「4大關鍵錯誤」

牛仔褲永不洗？Levi's執行長曝奇葩洗法

恐造成大屠殺！　土耳其批美國：開航母來做什麼？

哈瑪斯往房裡丟手榴彈　15孩童慘死

加薩唯一發電廠　燃料耗盡關閉了

威爾史密斯妻子驚爆　早在2016年就已與丈夫分居

日本未與歐美共同譴責哈瑪斯　日媒揭背後原因

以色列：將哈瑪斯連根拔起　能嚇阻全球激進分子

美國籌備營救人質　FBI特工出動做這事

睡夢中過世！104歲跳傘嬤剛打破世界紀錄

日本人遊台「見1交通號誌」驚呼太可愛

以色列血淚建國，釀成以巴血海深仇

學校籲刪除IG、TikTok　防哈瑪斯散布影片

更多熱門

相關新聞

日本人遊台「見1交通號誌」驚呼太可愛

日本人遊台「見1交通號誌」驚呼太可愛

台灣是許多日本人選擇旅遊、讀書、工作甚至是定居的國家之一，就如同台灣人去日本旅遊一樣，因為能閱讀漢字，就能理解不少路邊的標語，就有一名在台的日本網友偶然於東北角看見一個特殊的交通號誌，讓他不禁拍下來分享到網路上，大讚「是我見過最可愛的路標！」

日本未與歐美共同譴責哈瑪斯　日媒揭背後原因

日本未與歐美共同譴責哈瑪斯　日媒揭背後原因

蘇澳港直航與那國島有譜！交部明年推包船行程

蘇澳港直航與那國島有譜！交部明年推包船行程

聲援哈瑪斯！韓勞團攜穆斯林「抗議以色列」

聲援哈瑪斯！韓勞團攜穆斯林「抗議以色列」

中國學生演安倍遇刺短劇　日批粗俗無禮

中國學生演安倍遇刺短劇　日批粗俗無禮

關鍵字：

日本洞穴探險沖繩與那國島日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

KID老婆「婚禮留唯一遺憾」

深夜破獲萬華應召站！　超過50男女被逮

布拉萬挑戰強颱！今防豪大雨　2波變天時間曝

NanaQ國中就抽菸！「一天一包成癮」舊照對比超驚人

30歲妻消失一夜淚述被性侵！酒醒安全褲在腰上

19歲女兵急返以色列　遭開槍射嘴陣亡

超派炸雞道歉賣雞排80元　留言整排假帳號被抓包

即／Toyz直播「下跪磕頭」湧入3.7萬人　超越超哥道歉觀看

高通員工「收裁員通知」團隊人少一半！資遣費曝

喝完KID喜酒「隔天穿同件禮服錄影」！

好消息？鴻海金雞「樺漢」明清晨宣布重訊

42歲神祕富豪砸125億買「基泰忠孝」　學歷僅高中

白爛貓小夥伴麻糬過世　「麻糬爸」證實

以色列坦承犯「4大關鍵錯誤」

陽台外「黑色金屬條」用途是啥？內行解答

更多

最夯影音

更多
陸直播主賣假睫毛「粉絲狂刷禮遮臉」　特效全擋住..她崩潰：給我出去！

陸直播主賣假睫毛「粉絲狂刷禮遮臉」　特效全擋住..她崩潰：給我出去！
孫可芳告白吳慷仁：我要追你♥　他狂拒絕..一來一往鬥嘴超可愛

孫可芳告白吳慷仁：我要追你♥　他狂拒絕..一來一往鬥嘴超可愛

挨餓女求買麵包跪謝3次！　男暖心幫買單「再塞100元」

挨餓女求買麵包跪謝3次！　男暖心幫買單「再塞100元」

李多慧嚐肉粥+紅糟肉「好吃到鼓掌」　路邊攤跟阿北抬槓..白天就喝醉XD

李多慧嚐肉粥+紅糟肉「好吃到鼓掌」　路邊攤跟阿北抬槓..白天就喝醉XD

前往台東部落找會走路的樹？　嚮導：走very good的路會滑倒

前往台東部落找會走路的樹？　嚮導：走very good的路會滑倒

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面