參加沖繩「洞穴探險團」水位暴漲受困！　日本夫妻1死1獲救

▲日本沖繩縣與那國島。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本一對夫妻10日跟著旅行團到沖繩縣的一處洞穴探險，結果水位突然上漲，夫妻倆和導遊分別被困在洞內不同地方，所幸妻子和導遊在凌晨自行脫困，但丈夫卻遲遲未出來，最後救難人員在隔日發現丈夫倒在洞穴內，並已呈現心肺停止狀態，救出後仍宣告不治。

根據NHK報導，來自名古屋的一對夫妻10日到沖繩縣與那國島參加洞穴探險團，行程從當天早上10時30分開始，預計2小時半就會結束，但到了當天下午5時左右，3人都沒有出現，所以立刻通報消防隊與縣警，接著在11日凌晨左右，妻子和28歲的男性導遊自行脫困，但41歲的丈夫仍未見蹤影。

導遊表示，當天洞穴內的水位突然上漲，導致3人受困在不同地方，「當時水位上升到只能把臉部露在水上的程度。」到了11日上午10時左右，救難人員發現倒臥在洞穴內的丈夫，但已呈現心肺停止狀態，直到下午4時30分水位退了之後，才將他救出送醫，但最終仍宣告不治。

負責的旅行社表示，這對夫妻參加的是屬於行程較難的B路線，簡介上也寫著「這是在流動的水中向深處前進的路線，有時水深及肩，有時只能在狹窄的空間匍匐前進，不論是從環境還是體力上來看，這條路線僅適合有過洞穴探險經驗的人參加」。

目前不清楚這對夫妻是否有相關經驗，且行程當天與那國島正在下雨，應可預見水位上漲，警方正在調查事故原因，了解旅行社是否有任何疏失。