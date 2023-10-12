強制解散統一教！　日本文科省宣布：明擬向法院提交申請

▲ 山上徹也不滿母親篤信統一教造成家破人亡，因此鎖定安倍犯案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本統一教（現更名為世界和平統一家庭聯合會）在前首相安倍晉三去年7月遇刺後深陷爭議，日本當局歷經1年調查，12日稍早表明，將向法院申請強制解散教會的命令。

綜合NHK等日媒，日本政府12日召開宗教法人審議會，文部科學省大臣盛山正仁說明，審議會自去年11月起經過一年審慎討論，期間文化廳行使質詢權，並向前信徒問話，根據結果提出依《宗教法人法》申請解散統一教的方針，並向審議會徵求意見，而文部科學省將在聽取審議委員意見後正式做出決定，預計13日向東京地方法院遞交申請。

文化廳過去1年內七度向審議會行使徵收報告及質詢權，並向受害的170名前信徒問話，以調查統一教募集捐款的手法及組織營運狀況。

申請提出後由該法人所在的都道府縣地方法院審理，東京地院聽取請求解散方及統一教雙方意見後，將裁決是否命令解散。一旦法院下達解散命令，教團就必須處理財產。

雙方皆可對判決提出不服，上訴至高等或最高法院。只要任一方不服判決，解散命令效力就會終止，待上級法院作出解散判決後生效，開始進行解散程序。