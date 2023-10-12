哈瑪斯抓走美國人！拜登政府籌備營救人質　FBI特工出動做這事

▲巴勒斯坦人在一輛被摧毀的以色列坦克旁邊慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯擄走約150名人質，除了士兵，也有平民。美國拜登政府還在確認具體人質情況，包括在加薩關押多少人、是否被關押在同一個地點，正與以色列密切合作，美國聯邦調查局（FBI）探員已加入跨部門小組，展開營救人質籌備行動。

綜合CNN、ABC等報導，美國政府證實有22名美國公民在以色列身亡，另有17人失蹤，許多下落不明者被認為擁有以色列與美國雙重國籍。拜登政府在持續提供以色列更多軍援之際，各部門幕僚正努力針對營救人質做許多準備工作。

拜登表示，「我們正在處理以色列人質危機的各方各面，包括派遣專家為營救工作提供建議與協助，我們正在做很多事，我沒有放棄讓這些人回家的希望。」但他並未透露更多細節，因為說太多，就沒辦法讓這些人回家。

▲▼ 圖為哈瑪斯戰士。（圖／路透）

然而讓情況變得更複雜的是，哈瑪斯是由許多經常競爭的分支組織與民兵組成，這些團體都在加薩活動。美國制定營救人質計畫之前，必須先搞清楚有哪些哈瑪斯分支團體擄走人質以及擄人的原因。美國政府正與以色列針對救出加薩人質展開密切合作，FBI與五角大廈人員在以色列為以色列特種部隊提供支持。

美國官員透露，美國國務院、國家安全委員會及FBI組成的跨部門小組正在收集在以色列失蹤或死亡的美國人資訊，這些失蹤者的親友已聯繫上大使館。FBI人質談判代表與探員正在美國與以色列兩地針對人質相關事務共同合作，在處理人質事件方面擁有豐富經驗的FBI重大事件響應組（CIRG）成員也加入。

官員透露，談判代表與探員正在與家屬交談取得相關資訊，並讓家屬親友們做好準備，應對挾持者或被關押的人質打電話、發訊息過來之後的狀況，「這非常重要，他們必須知道接到電話之後該說些什麼。」美國情報機構也在試著協助確認人質當初是如何被擄走，部分方法是追蹤任何手機訊號及公開的社群媒體影像。