以色列總理組「戰時內閣」　國防部長：要讓哈瑪斯從地球上消失

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發起攻擊，造成上千人死亡，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布，在與哈瑪斯武裝分子作戰期間，將與反對黨合作建立緊急政府。國防部長葛朗特更嚴厲指出，「我們要讓哈瑪斯從地球上消失。」

根據《路透社》報導，納坦雅胡11日宣布，在對抗加薩走廊的哈瑪斯武裝分子期間，將與曾任國防部長、參謀總長的反對派領袖甘茨（Benny Gantz）共組緊急政府；雙方在聯合聲明中指出，「今天會議後，雙方同意組成緊急政府和戰時內閣。」

納坦雅胡在記者會中表示，因為國家的命運危在旦夕，所以朝野決定擱置分歧，「我們正在與一個比伊斯蘭國（ISIS）更殘酷的敵人作戰。」戰時內閣的另外一位成員國防部長葛朗特（Yoav Gallant）直指，「我們將讓這個名為哈瑪斯、加薩伊斯蘭國的組織從地球上消失，它將不復存在。」

除了甘茨之外，另一名在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）現階段並未加入戰時內閣。

在以巴衝突爆發之際，以色列正值反對派大規模上街抗議司法改革，而這次的聯合聲明提到，「戰爭期間，法案或政府支持的動議如果跟戰爭無關，就不會繼續推動。」

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