拜登自爆「看過兒童斬首照片」！　白宮急澄清

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以巴衝突迄今造成雙方2300人喪命。美國總統拜登11日在白宮對著猶太社區領袖表達力挺以色列的立場，「我（從政）很久了，從未想過會看到並確認恐怖分子斬首孩童的照片。」不過白宮發言人稍早緊急澄清，否認拜登看過嬰幼兒斬首照片的說法。

綜合CNN、BBC等報導，拜登周三在白宮與猶太領袖們舉行圓桌會議期間發表談話，重申對以色列的堅定支持，並把哈瑪斯的行徑形容為「純粹的邪惡」、「在某些情況下超越ISIS最惡劣的暴行」。

就在談話進入尾聲時，他提到，有在以色列傷亡人員之中看到孩子被斬首的照片，「讓美國人看見正在發生的事情很重要，我（從政）很久了，從未想過會看到並確認恐怖分子斬首孩童的照片。」

不過就在圓桌會議結束後，白宮一名發言人緊急澄清，拜登與美國政府都沒有看到哈瑪斯斬首嬰幼兒的照片或證實相關消息，拜登稍早的言論指的是以色列官員的說法以及以色列媒體的報導。

以色列總理納坦雅胡發言人海因里希（Tal Heinrich）11日指控，哈瑪斯在以色列南部村莊卡法阿扎（Kfar Aza）展開大屠殺，發現有部分嬰幼兒被斬首。此消息登上媒體版面，但未得到以色列國防軍證實，CNN等國外媒體無法獨立核實這起消息。針對斬首嬰幼兒的言論，哈瑪斯已發出聲明公開駁斥，否認所有屠殺指控。

▼以色列南部卡法阿扎被屠村，至少有200平民慘死 。（圖／達志影像／美聯社）