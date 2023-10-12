音樂祭天空突然出現飛彈　女目睹「哈瑪斯假扮警察」射殺求助群眾

▲民眾參加音樂祭時，突然遭哈瑪斯攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日無預警攻擊以色列大型音樂祭，造成至少260人身亡，一名在音樂祭擔任保全的女子表示，她發現哈瑪斯恐怖份子故意假裝成警察或士兵，對向他們尋求保護的無辜民眾開槍。

在雷伊姆(Re'im)附近音樂祭Nova festival擔任保全的29歲女子瑪雅(Maya P.)接受德國媒體Bild採訪表示，事發當天因為她的輪班剛好結束，所以她換上比較舒適的鞋子，事後發現此舉可能意外救了她的命。

瑪雅下班後仍留在音樂祭現場與朋友一起狂歡，結果突然聽到天空傳出飛彈發射聲，眾人後來發現武裝份子闖入音樂祭，紛紛跑去開車，然而瑪雅與朋友注意到，能夠離開的安全道路早就被假扮成警察與士兵的哈瑪斯成員攻佔。

瑪雅傷心表示，「我看到大批的人跑過去，以為他們能夠獲得警察保護，可是卻被處決了，參加活動的人很多都是孩子，出生於2003年、2004與2005年」。

察覺到安全出入口無法前往後，瑪雅與朋友們先暫時躲在路邊一個避難所中，後來他們覺得這裡不夠安全，便跑過馬路、進入沙漠中，事後得知繼續躲在避難所中的民眾幾乎全數死亡，只有2人因為躲在成群的屍體下才活命。

瑪雅與男友在沙漠中拼命逃跑約2個小時，後來幸運被以色列士兵找到獲救，得知許多同事與朋友喪命在音樂祭中，或可能遭哈瑪斯綁架、下落不明，令她難過表示，「那一天讓我失去了很多親人」。