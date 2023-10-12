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神蹟發生！牧師被3男持槍搶劫　「胸前十字架」神奇擋子彈救命

神蹟發生！牧師被3男持槍搶劫　「胸前十字架」神奇擋住子彈救命。（圖／翻攝自Facebook）

▲牧師被十字架救命。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西牧師傑羅(Jairo Luis Gusberti)日前開車送2名教友回家時，途中突然遭3名男子持槍搶劫，其中1名搶匪近距離朝他開槍，射中胸口的子彈意外被胸前十字架擋住，讓他驚險逃死、最後只受了輕傷。

事件9日晚間9時左右發生在巴西南部南里奧格蘭德州(Rio Grande do Sul)的南卡希亞斯市(Caxias do Sul)，牧師傑羅所開的轎車突然遭3名持槍惡徒靠近，其中一人甚至朝他開槍，然而他事後才發現自己中彈。

傑羅接受當地媒體採訪表示，搶匪突然隔著擋風玻璃對他開槍，一部分子彈剛好被他配戴在胸前的十字架擋住，減少了被射的衝擊，沒有造成危及生命的傷勢，「事實就是，基督的十字架，當他為我們獻出生命時除了拯救了世人，昨晚也救了我的命」。

從照片中可看到，傑羅的十字架被子彈射中後，造成木頭整個裂開，金屬支架也有彎曲，可見槍擊衝擊力之大，就醫取出卡在體內的部分子彈後，目前已經出院康復中。身為牧師的他表示，願意為那些搶劫他的搶匪祈福，「希望上帝的愛能感化他們」。

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