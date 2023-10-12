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媽用身體幫他擋子彈　16歲男目睹父母遭哈瑪斯射殺！躲血布下逃死

媽用身體幫他擋子彈　16歲男目睹父母遭哈瑪斯射殺！躲血布下逃死。（圖／翻攝自Facebook）

▲少年目睹父母被哈瑪斯射殺。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

以色列7日遭激進組織哈瑪斯攻擊，事件發生時，16歲少年馬蒂亞斯(Rotem Mathias)目睹父母遭哈瑪斯殺死的殘酷畫面，他因為被媽媽用身體擋住子彈才逃過一劫，在家中躲藏了好幾個小時，才從沾滿父母鮮血的毯子下爬出來獲救。

美籍以色列裔的16歲少年馬蒂亞斯，7日攻擊事件發生時，與父親許洛米(Shlomi Mathias)、母親黛博拉(Deborah Shahar Troen Mathias)、兄弟姊妹一同居住在以色列南部吉布茲(Kibbutz)家中，哈瑪斯突然朝他們的房子開槍，他目睹父母親在他面前被射殺。

馬蒂亞斯表示，哈瑪斯後來還打開他們家的門，朝屋內丟擲炸彈，「我爸爸的最後一句話是，『我的手被炸斷了』，然後我媽媽就死在我身上」，當哈瑪斯成員四處尋找生還者時，他躲在一個染血的毯子下好幾個小時。

馬蒂亞斯表示，「我當時完全不敢呼吸，也完全沒有動，真的是嚇壞了，拼命向各種神明祈禱，我沒有特別信仰哪個神，只希望恐怖分子不要找到我」，後來哈瑪斯放火燒毀他的家，迫使他逃了出來最後被以色列軍人找到。

馬蒂亞斯的姊姊後來也順利獲救，祖父特羅恩(Ilan Troen)表示，當事件發生時，他正在和女兒通電話，孫子雖然腹部中彈，但是傷勢沒有危及生命。根據美國當局資料，目前至少有14名美國人在以巴衝突中喪命，還有20人下落不明。

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