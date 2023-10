媽用身體幫他擋子彈　16歲男目睹父母遭哈瑪斯射殺！躲血布下逃死

▲少年目睹父母被哈瑪斯射殺。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

以色列7日遭激進組織哈瑪斯攻擊,事件發生時,16歲少年馬蒂亞斯(Rotem Mathias)目睹父母遭哈瑪斯殺死的殘酷畫面,他因為被媽媽用身體擋住子彈才逃過一劫,在家中躲藏了好幾個小時,才從沾滿父母鮮血的毯子下爬出來獲救。

美籍以色列裔的16歲少年馬蒂亞斯,7日攻擊事件發生時,與父親許洛米(Shlomi Mathias)、母親黛博拉(Deborah Shahar Troen Mathias)、兄弟姊妹一同居住在以色列南部吉布茲(Kibbutz)家中,哈瑪斯突然朝他們的房子開槍,他目睹父母親在他面前被射殺。

16-year-old Rotem Mathias saw both of his parents killed when Hamas militants broke into the family’s kibbutz and sprayed gun fire through the windows.@ABC News' @JamesAALongman reports. https://t.co/oj049ko6wS pic.twitter.com/L9ppMQzYIP