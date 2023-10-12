打電話給母親卻被「哈瑪斯接起來」　女收到2家人綁架照片崩潰

▲以色列7日與巴勒斯坦組織哈瑪斯發生衝突。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大規模攻擊，英國46歲女子阿耶萊特(Ayelet Svatitzky)看到消息，擔心居住在以色列的79歲母親安危，打了電話過去，卻聽到哈瑪斯成員大聲吼叫，後來還收到哈瑪斯故意寄來母親和51歲哥哥被綁架的照片。

居住在英國西約克郡威克菲市(Wakefield)的阿耶萊特表示，以色列遭到攻擊那天，她立即打電話關心住在以色列北部海法市(Haifa)79歲母親查娜(Channah Peri)安危，然而接起來電話那頭卻聽到哈瑪斯成員的吼叫聲，沒多久電話就被掛斷。

Ayelet Svatitzky's brother has been killed - and her mother and another brother kidnapped by Hamas. She tells @AmroliwalaBBC of the complete shock she is feeling #Gaza #PalestineUnderAttack #Israel #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/rZbt7ETy1G — Clare Casey (@clarelcasey1) October 10, 2023

阿耶萊特的手機後來收到訊息，打開發現是母親與51歲哥哥納達夫(Nadav Popplewell)被綁架的照片，2人的模樣看起來十分驚恐，訊息中還特別署名來自哈瑪斯，行徑十分冷血。

阿耶萊特傷心表示，後來她得知居住在加薩附近社區吉布茲(kibbutz)的54歲哥哥羅伊(Roi Popplewell)也被哈瑪斯殺死的消息，但無法得知母親與哥哥納達夫的下落，「我無法形容我現在有多擔心，我的母親需要胰島素，我不知道她還能撐多久」。根據英國外交部消息，目前約有17名英國人在以色列失蹤或死亡，其中包含年幼孩童。