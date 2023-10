打電話給母親卻被「哈瑪斯接起來」　女收到2家人綁架照片崩潰

▲以色列7日與巴勒斯坦組織哈瑪斯發生衝突。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大規模攻擊,英國46歲女子阿耶萊特(Ayelet Svatitzky)看到消息,擔心居住在以色列的79歲母親安危,打了電話過去,卻聽到哈瑪斯成員大聲吼叫,後來還收到哈瑪斯故意寄來母親和51歲哥哥被綁架的照片。

居住在英國西約克郡威克菲市(Wakefield)的阿耶萊特表示,以色列遭到攻擊那天,她立即打電話關心住在以色列北部海法市(Haifa)79歲母親查娜(Channah Peri)安危,然而接起來電話那頭卻聽到哈瑪斯成員的吼叫聲,沒多久電話就被掛斷。

Ayelet Svatitzky's brother has been killed - and her mother and another brother kidnapped by Hamas. She tells @AmroliwalaBBC of the complete shock she is feeling #Gaza #PalestineUnderAttack #Israel #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/rZbt7ETy1G