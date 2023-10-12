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金髮男遭哈瑪斯俘虜！他看影片才知「是哥哥」　疏散觀眾慘被抓

▲▼以色列34歲男子埃爾卡納在音樂節疑似慘遭哈瑪斯俘虜，辨識身份的特徵是金髮。（圖／翻攝自Telegram）

▲以色列34歲男子埃爾卡納在音樂節疑似慘遭哈瑪斯俘虜，辨識身份的特徵是金髮。（圖／翻攝自Telegram）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動血腥突襲，以色列南部一場聚集3000多人的戶外音樂節淪為哈瑪斯的人肉標靶，現場搜出260多具罹難者遺體，而一名旅居美國的猶太人看到轉傳的影片時嚇壞了，因為影片內遭到哈馬斯俘虜的金髮男子，正是大他3歲的哥哥，於是他急忙搭機返回以色列。

根據《太陽報》，在此次哈瑪斯針對以色列的血腥突襲中，在以色列南部尼格夫沙漠舉行、位置靠近加薩走廊的戶外音樂節（Nova Festival）損失尤其慘重，載滿哈瑪斯槍手的吉普車駛向無辜人群，50名武裝分子持槍衝入會場對準人們掃射，許多參加音樂節的民眾被哈馬斯當作人質俘虜，塞進開往加薩的卡車。

▲▼埃爾卡納在影片裡發現哥哥竟然被哈瑪斯當作人質俘虜。（圖／翻攝自Roland Hoskins）

▲埃爾卡納在影片裡發現哥哥竟然被哈瑪斯當作人質俘虜。（圖／翻攝自Roland Hoskins）

31歲的猶太裔民眾烏列爾•博博特（Uriel Bohbot）在美國舊金山定居，日前他收到朋友轉傳的影片。影片來自於社群平台Telegram，內容為戶外音樂節遭突襲時，哈瑪斯武裝分子持槍俘虜無辜民眾的畫面。該段影片目前被哈瑪斯當作宣傳工具。

烏列爾看著影片中一名金髮男子，眼神雖然堅毅，但卻透露出些許驚恐，鼻孔和人中之間流出鮮血。頓時，烏列爾腦袋一片空白，因為該名金髮男子正是他的哥哥埃爾卡納（Elkana）。

報導指出，埃爾卡納其實是一名已婚父親，在以色列特拉維夫經營冰淇淋店，當哈瑪斯武裝分子持槍攻擊音樂會現場時，他正在協助大眾從災難現場疏散。烏列爾回憶，「當認知到哈瑪斯正在發動突襲時，我們打電話給埃爾卡納，他告訴媽媽，『我很好，我只是在幫助大家離開這裡』。」

烏列爾靠著影片中男子的金髮特徵，一眼就認出他的哥哥，他急忙從美國搭乘首班航班，返回以色列耶路撒冷與家人們團聚，「我一眼就認出他了，因為他的金色頭髮，那時我心想，『天啊，他們抓住我哥哥』，我了解我哥的為人，他永遠不會丟下任何人逃跑，我想這就是哥哥被他們抓住的原因。」

兄弟倆另外一名35歲的哥哥雅各（Jacob）表示，「我們的母親拿著他的襯衫，躺在床上哭泣，我們正在失去理智。」

根據《BBC》，截至目前為止仍有許多戶外音樂節的參加者們生死未卜，其中包括住在以色列南部的一對姊妹，梅塔夫（Meitav Journo）的住家距離加薩走廊只有一小時車程，當哈瑪斯向以色列發動突襲當天，住處外的爆炸與震動聲響將她吵醒，而她24歲的姊妹卡琳（Karin）正好趁周六和朋友在音樂節狂歡。

▲▼以色列南部24歲女子卡琳腳受傷卻仍執意參加音樂節，恐遭哈瑪斯俘虜。（圖／翻攝自telegraf.rs）

▲以色列南部24歲女子卡琳腳受傷卻仍執意參加音樂節，恐遭哈瑪斯俘虜。（圖／翻攝自telegraf.rs）

梅塔夫透露，其實她的姊妹卡琳打從一開始就不應該參加戶外音樂節，因為卡琳腿部受傷、腳踝還打上石膏，最後一次收到卡琳傳送的訊息是在7日的上午8時42分，當時卡琳絕望表示「你們必須知道，我愛你們」，電話中還傳來卡琳絕望的哭泣聲和槍聲，這是她最後一次聽到卡琳的聲音。

梅塔夫表示，「她（卡琳）懇求我們救她，她說她正在祈禱能夠平安回家」；而在一個小時後，梅塔夫收到一張相片，內容是卡琳和另兩名女孩坐在救護車上，目前還不清楚相片的具體拍攝時間和地點，就算經過幾天以後，依舊對3名女孩的下落一無所知。

梅塔夫非常擔憂，因為卡琳腿部受傷、打上石膏，遇到哈瑪斯突襲時根本無法逃跑。

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