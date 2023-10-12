血腥突襲策劃過程曝！　哈瑪斯幹部：「突襲以色列」準備期長達2年

▲控制加薩走廊的哈瑪斯組織7日對以色列發動突襲，一輛以色列戰車慘遭摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯上周發射5000枚火箭砲突襲以色列，甚至闖入境內虐殺以色列平民，以國軍隊和情報當局更是措手不及。最近，哈瑪斯的高級幹部接受俄媒採訪，他透露哈瑪斯其實已經為此次突襲行動準備長達2年，且巴勒斯坦其他派系和黎巴嫩等盟友事前並不知情，而哈瑪斯對外也精心營造和平假象。

根據《今日俄羅斯》，哈瑪斯海外國家關係負責人巴拉卡（Ali Baraka）被派駐至黎巴嫩，他於8日接受該媒體阿拉伯語頻道採訪時表示，其實哈瑪斯從2年以前便一直在計劃秘密入侵以色列南部，為了不讓機密行動洩露，哈瑪斯甚至不惜維繫假象，假裝在忙著控制和治理加薩走廊，而這就是在前一輪對上以色列的戰鬥中，哈瑪斯沒有加入巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的原因。

巴拉卡表示，「我們想讓他們（以色列）認為，哈瑪斯正在忙於管理加薩走廊、把重點放在250萬巴勒斯坦人身上；與此同時，哈瑪斯一直以來在準備這次大規模的襲擊。在過去的幾年內，哈瑪斯採取一種相對『理性』的方式，沒有參與任何一場戰爭、也未參與伊斯蘭聖戰組織最近的戰鬥。」

「但這一切都只是哈瑪斯此次襲擊中的一部份策略。」

▲哈瑪斯組織7日向以色列發動突襲，占領加薩市一座軍事基地，巴勒斯坦人乘坐以色列一輛軍車。（圖／達志影像／美聯社）

巴拉卡補充，其實火箭彈覆蓋整個巴勒斯坦，而哈瑪斯事前就已經針對以色列遇襲後的事態發展做規劃，包括以色列總理納坦雅胡會把遇襲的人們帶往何處，因此哈瑪斯在發動突襲的第一天就轟炸了特拉維夫。

巴拉卡坦承，巴勒斯坦內其他不同的派系以及黎巴嫩真主黨、伊朗等盟友事前並不知道哈瑪斯正在籌備突襲以色列，直到當天哈瑪斯才通知所有巴勒斯坦內的抵抗派系，以及黎巴嫩真主黨，而土耳其人也接獲通知，甚至也有俄國人主動詢問，「伊朗提供武器和資金；真主黨支持我們；俄羅斯同情我們，甚至對於美方捲入巴勒斯坦問題而感到高興。」

巴拉卡認為，俄羅斯可以因為美國拜登政府將目標轉移至巴勒斯坦，而減緩在烏克蘭戰場上的壓力。

至於武器籌備的過程，巴拉卡表示，其實哈瑪斯在籌備的這兩年內，所有軍火工廠全力趕工，包括備有射程250公里、160公里、80公里、45公里與10公里的火箭，且工廠能生產迫擊砲、砲彈，甚至在加薩走廊的工廠還從俄羅斯獲得生產卡拉什尼科夫步槍和子彈的許可證。

另外，巴拉卡也透露，哈瑪斯期盼能藉由此次突襲和美國交換人質，包括要求美國釋放關押在美國的「巴勒斯坦兒女」。