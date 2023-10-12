家長注意！哈瑪斯恐PO「人質處決畫面」　學校急籲刪除IG和抖音

▲ 以色列南部一場音樂節遭哈瑪斯襲擊，相關畫面在社群媒體流竄。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日爆發衝突以來，雙方已逾2300人死亡，軍民遭殘忍殺害的恐怖畫面流竄各大社群平台，未來恐怕還會出現人質求饒或遭到處決的影片。以色列及美國、英國都有學校出面呼籲家長，刪除孩子手機上的社群APP，以防接觸到哈瑪斯蓄意散布的內容。

CNN報導，以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）一所高中家長會寄信警告，近期社群媒體上可能出現「人質求饒」的影片。一名家長提供的信件中，家長會要求父母，將TikTok等APP從孩子的手機上刪除，「我們不能讓孩子看到這些東西，且找到所有社群上的影片很困難，甚至可說是不可能。感謝您的理解與配合。」

哈瑪斯已經警告，若以色列無預警襲擊加薩平民，將每小時處決人質且直播過程。也有人擔心，他們會利用社群演算法，針對追蹤猶太網紅或以色列網紅的粉絲發布影片，向全球以色列人、猶太人及其支持者發動心理戰。

隨著戰火延燒，美國一些猶太學校也要求家長，不要分享可能出現的影片照片，並防止自己和孩子看到相關畫面，同時建議社區居民，在這段期間內刪除社群APP。

紐澤西州一所學校校長寄信寫道，「我們跟進其他猶太日間學校警告家長，不要讓孩子在手機上使用Instagram、X（原稱推特）和TikTok等社群APP」，「圖像和容易誤導的資訊流傳，增加學生的恐懼」，「父母應該和孩子討論這些平台的危險性，每天問孩子他們看了什麼，即便他們已經刪除手機上最不經過濾的APP。」英國另一所學校也表示，已要求學生暫時刪除社群APP。

TikTok、IG及X未針對如何應對愈來愈多相關內容流竄，以及校方要求刪除相關APP等問題做出回應，但X平台證實，衝突地點的每日活躍用戶有所增加，該公司團隊已經處理數萬則分享媒體、暴力言論或仇恨行為的貼文，並刪除數百個企圖操縱熱門趨勢的帳號，將繼續主動監控反猶太言論。但在X等社群平台上，錯誤訊息仍在瘋傳。