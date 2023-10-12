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被怪男騷擾Uber突然來了　她上車以為得救「竟遭司機拖去性侵」

▲▼佛州Uber司機性侵女子。（圖／翻攝X）

▲Uber司機追上逃跑的受害者，在觀光景點「最南端點浮標」性侵對方。（圖／翻攝X）

 記者吳美依／綜合報導

美國佛州一名女子被路人騷擾時，Uber司機加薩格（Kerry Gasag）突然積極介入阻止，她還以為終於獲救，順勢坐上對方的汽車，未料反而掉落陷阱，慘遭這位假好心的Uber司機性侵。

《邁阿密先驅報》等外媒報導，這起事件發生於2021年9月10日，但警方耗時2年多，才在近期抓到性侵犯。受害者供述，一開始還以為加薩格是「救世主」，孰料上車後對方竟開始瘋狂要求做愛，她在慌亂中跳車，卻被對方追上並且侵犯。

根據監視器畫面，加薩格不顧受害者反抗，用手摀住對方嘴巴，並將其拖至觀光景點「最南端點浮標」（Southernmost Point）後方。幾分鐘後，半裸女子跌跌撞撞地逃離，他緊跟著走出來，拉起短褲拉鍊後，上車駛離。

「最南端點浮標」是標誌美國本土最南端的知名地標，設有即時影像監視器，可在網路上直播觀看。案發時，遠在2575公里外的一名接線員正好目睹，嚇得立刻報警，「其實我是從波士頓打來的。但請聽我說，這聽起來會很瘋狂。我在工作，然後我看到了、你知道的，最南端點浮標監視器？我幾乎可以發誓，我看到有人被性侵了。」

警方很快尋獲受害者，也有找到多名目擊者證實「一名裸體女性又哭又叫」。他們深入調查後發現，性侵犯一度返回現場，把女子衣物藏起來，試圖湮滅證據，但儘管影片能夠清楚辨識身分，卻仍花了2年才逮捕加薩格。

如今，加薩格承認性暴力、非法監禁、竄改證據等罪名，被判處10年有期徒刑。當晚稍早的第一名騷擾者則是32歲的努涅斯（Jorge Calderon Nunez），他目前被關押在郡立監獄，本月稍晚才會出庭，但具體犯行未被公開。

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