往房間裡丟手榴彈「15孩童瞬間慘死」　哈瑪斯血洗小鎮暴行曝光

▲以色列邊境城鎮貝里慘遭哈瑪斯血洗，目前已尋獲100多具遺體。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲，邊境城鎮貝里（Be'eri）目前已尋獲100多具遺體。以色列國防軍（IDF）執行數日清理後，11日帶領記者團進入慘遭血洗的廢墟，其中一棟民宅遭扔入手榴彈，房間裡15名未成年孩童都被炸死。

貝里距離加薩邊境約3英里（約4.8公里），人口僅略高於1000人，過去因為勤奮文化著稱，尤其是負責生產以色列駕照的一間大型印刷廠，7日卻與另外20多個城鎮與村莊同遭突襲，成為與哈瑪斯戰爭的可怕象徵。

以色列少將韋魯夫（Itai Veruv）帶領眾人走進已淪廢墟的死巷，並在一棟燒焦的2層樓房屋前停下來，「看看哈瑪斯武裝份子做了什麼。」他指出，15名女孩與少年在同個房間裡被殺害，哈瑪斯「扔進一枚手榴彈，然後一切就結束了。這是大屠殺。」其他士兵發現的居民遺體中，死者的手腕被綁在一起。

韋魯夫原本已經退役，衝突爆發後又被徵召入伍，帶領部隊重奪邊境控制權。他說，在貝里的廢墟裡，哈瑪斯一小群、一小群地躲藏，並趁著以軍挨家挨戶搜查時跳出來，「每次我們以為清理完這個區域，一切都很安靜，突然又有另外12或20人跑出來。」

美聯社記者表示，媒體進入貝里時，大多數罹難居民已經被移走，但仍有幾名武裝份子的遺體還在原地，散發出令人難以忍受的氣味。在這趟短暫的訪問中，可見汽車被焚毀，房屋側面砸出凹洞，家族合照及兒童背包靜靜躺在廢墟中。武裝份子遺留的物品，則暗示其精心準備，包括牙刷、穆斯林祈禱毯、裝滿藥品與步槍彈匣的容器等。另外還有2輛豐田（Toyota）皮卡車，其中一台後斗裝設著機關槍架。

這場衝突已經導致以色列境內約1200人死亡、加薩地區約1100人死亡。