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19歲女兵急返以色列參戰！　衝第一救戰友遭「開槍射嘴」陣亡

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 拉維特9個月前加入邊境衛隊。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日爆發衝突，一名19歲女兵本來和家人在美國紐約過節，馬上趕回家鄉參戰，擊斃多名敵人，也拯救同袍免於一死，自己卻在衝進武裝份子藏身處時受到致命傷，不幸陣亡。

根據《太陽報》，19歲女子拉維特（Ravit Hana Assayag）隸屬邊境防衛隊，7日在哈瑪斯武裝份子襲擊以色列南部雅基尼村（Yakhini）時，保護戰友和村民的過程中犧牲。她擊斃3名槍手，但在勇敢衝進藏有敵人的木屋時遭開槍擊中口部而死。

指揮官霍尼格（Baruch Honig）9日在她的葬禮上說明，「拉維特堅持要衝第一。她被殺了，卻拯救整個小組，挽救整起行動。我們當時在橄欖林中，已經戰鬥數小時，擊斃8個人，其中拉維特殺了3個。」

霍尼格提到，「我們以為武裝份子都死了，於是對該地區進行全面檢查，而拉維特負責樹林裡的木棚，堅持要先進去並要我掩護她。她中槍了，但若她沒有進去，哈瑪斯會把我們都幹掉。她救了這個小組。」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 指揮官讚揚拉維特的英勇，救了整支小隊。（圖／翻攝自IG）

拉維特9個月前加入邊境衛隊，成為手足中第三個參軍的人。父親西蒙（Shimon Assayag）回憶，「我女兒一直想當邊境衛隊。我教育我的孩子們為國家盡一份力，儘管除參軍以外，也有其他方式可以為國家服務，但她堅持要加入部隊，想保護國家、保護以色列」，在紐約親友之間被稱為「鋼鐵女俠」。

拉維特喪命前幾天才在IG上傳在美國紐約慶祝猶太節日「住棚節」（Sukkot）的照片，每年這個時候，她和父親都會飛到紐約的猶太社區賣水果。西蒙也曾勸女兒留在美國和他一起過節，但拉維特堅持回國參戰，「爸爸，我現在有了另一個家，名字是邊境衛隊，我得回去找他們。」

西蒙心碎表示，「她很有才華，只有19歲，但已經不需要靠我養她。她是歌手、詞曲創作人，也是專業的化妝師」，若非在戰場上犧牲，本該擁有大好前程。

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